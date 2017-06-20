Belediye fırınından teröristlere ekmek gönderilmiş

Van Muradiye'de DBP'li eski belediye başkanı Tunç'un talimatıyla belediye fırınından haftada 350-400 ekmek Tendürek Dağı'ndaki teröristlere gönderilmiş.

Van'ın Muradiye ilçesinde AK Parti binasına yönelik saldırıyla ilgili 3 kişi ile terör örgütüne yardım ettikleri gerekçesiyle DBP'li eski belediye başkanı Mehmet Ali Tunç'un da aralarında yer aldığı 17 sanık hakkında dava açıldı.



Van Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Kasım 2016'da AK Parti Muradiye İlçe Başkanlığı binasına düzenlenen bombalı saldırı ve ilçede terör örgütüne yardım ettikleri gerekçesiyle 20 kişi hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Hazırlanan iddianame, Van 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.



İddianamede, bombalı saldırıyı gerçekleştirdiği iddiasıyla 3 sanığa, "tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma", "önemsiz tür ve miktarda patlayıcı maddeyi satın alma, kabul etme veya bulundurma" ve "sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermilerin satın alınması, taşınması, bulundurulması" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 27'şer yıl hapis cezası verilmesi istendi.



İlçede terör örgütüne yardım ettikleri gerekçesiyle haklarında soruşturma yürütülen DBP'li eski belediye başkanı Tunç ile 16 sanık hakkında da "terör örgütüne üye olmak" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.



İLÇE BAŞKANLIĞINA SALDIRANLAR OPERASYONLA YAKALANDI



İddianamede, güvenlik güçlerinin ihbar üzerine sanıklardan Z.Y'nin evine operasyon düzenlediği, evdeki aramada 2 kalaşnikof silah, buna ait şarjör ile mermiler, 2 el bombası ve örgütsel doküman ele geçirildiği bildirildi.



TENDÜREK DAĞI'NDAKİ TERÖRİSTLERE EKMEK GÖNDERİLDİ



Sanıklardan Z.Y. ifadesinde, eski ilçe belediye başkanı Tunç'un terör örgütünün isteği doğrultusunda kendisini işe aldığını, belediye fırınından talimatıyla haftada 350-400 ekmeğin Tendürek Dağı'ndaki teröristlere gönderildiğini anlattı.



İddianamede, Z.Y'nin belediyeye ait ekmek fırınında günde 5 bin ekmek çıkarılmasına rağmen hesap defterine 4 bin 600-4 bin 650 olarak yazıldığını, bunun nedenini sorduğu sanıklardan M.Y'nin kendisine "Tendürek'e gidiyor, başkanın da haberi var, sen işini yap, fazla kurcalama." dediği aktarıldı.



Ayrıca Muradiye HDP ilçe yöneticilerinden sanık C.G'nin de 2-3 günde bir belediye fırınına giderek 150-200 ekmek aldığı, ekmekleri nereye götürdüğünü soranlara da "Sana ne." diye cevap verdiği kaydedilen iddianamede, bazı sanıkların da Tendürek Dağı'nda "canlı kalkan" eylemi yaparak teröristlere yardım ettikleri belirtildi.