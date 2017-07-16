Belediye başkanından şehit kardeşine jest

Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, geçen yıl Hakkari'nin Çukurca ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Enes Pelit'in kardeşinin düğünü için makam aracını tahsis etti.

Tokat'ın Turhal ilçesi Kayacık Mahallesi'nde şehidin babaevinde yapılan düğünde, Zülkarneyn Pelit ile Neslihan Olgun çifti için makam aracını gelin arabası olarak süsleten Bekler, direksiyona da kendisi geçti.



Bekler, şehidin babası Ahmet ve kardeşi Zülkarneyn Pelit ile Kalaycık köyüne doğru konvoy halinde yola çıktı. Bekler, gelini köyünden alarak, makam aracıyla damadın babaevine getirdi.



Damat Pelit, mutlu günlerinde yanlarında olduğu için Bekler'e teşekkür ederek, "Düğünden önce kendisine davetiye bırakmıştık. Düğünümüze teşrif etti. Kulağıma 'Gelin arabası olarak makam aracımı yapmak istiyorum ve şoförlüğünü de kendim yapacağım' dedi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.



Belediye Başkanı Bekler de bugün şehit ailesinin yanında olmak istediğini kaydederek, "Bu mutlu günlerinde özellikle makam aracını gelin arabasına dönüştürerek onlara jest yapmak istedim. Şehit kardeşi için kendi kullandığım arabayla gelini almaya gitmek benim fikrimdi. Özellikle hizmet etmek istedim." ifadelerini kullandı.