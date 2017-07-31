Park bakımı için sosyal medyadan "dilekçe" yazdılar

Burdur'da bir grup çocuk, mahallelerindeki parkın bakım ve tamiratı için Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'e sosyal medya üzerinden dilekçe yazdı.

Burdur'da bir grup çocuk, mahallelerindeki parkın bakım ve tamiratı için Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'e sosyal medya üzerinden dilekçe yazdı.



Atatürk Mahallesi Özemek Sitesi 11. Kısım'da ikamet eden 7 çocuk, mahallelerindeki parka bakım yapılması için Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'e sosyal medya üzerinden dilekçe yazdı.



Çocukların dilekçesini gören Ercengiz, kendi hesabından dilekçenin fotoğrafını, "Böyle bir dilekçe aldık ve gereğini yapıp çocuklarımızın hak ettiği oyun parkını onlara kazandırdık. Güle güle kullansınlar." yorumuyla paylaştı.



Paylaşım sosyal medya kullanıcılarınca ilgi gördü.



Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz yaptığı açıklamada, dilekçeyi ilk gördüğünde mutlu olduğunu söyledi.



Şehri yönetirken her kesimden insanın taleplerini doğrudan kendilerine ulaştırmalarını istediklerini ifade eden Ercengiz, şunları dile getirdi:



"Mahallenin çocukları, mahalledeki çocuk parkıyla ilgili taleplerini bana bir dilekçeyle sosyal medya üzerinden illettiler. Hemen karşılığını verdik. Arkadaşlarımız ertesi gün gerekli çalışmayı yaptılar ve parkımızı çocuklarımızın kullanımına sunduk. Bizim için dilek, istek, öneri ve eleştiri çok önemli. Katılımcı demokrasi anlayışı içerisinde biz yönetimin içerisine ne kadar katılım sağlanırsa, kentin geleceğine katkı koyan her türlü eleştiri, görüş ve öneriye açık olduğumuz için bu gençlerimizin isteğini de yerine getirdik ve böylelikle onları mutlu ettiğimizi düşünüyorum."



Ercengiz, sosyal medyadaki paylaşımlardan ve gelen güzel yorumlardan mutlu olduklarını ifade etti.



Yorumların insana keyif verdiğini aktaran Ercengiz, "Yaptığımız şeylerin karşılığında övgü almak bizim gibi yöneticilerin çalışma azmini, isteğini ve başarısını etkileyen en önemli faktör. Bunları duyduğumuz zaman daha gayretli çalışıyoruz. Makul, mantıklı ve gücümüzün yettiği ne varsa biz Burdur için yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.