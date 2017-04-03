Belçika'ya FETÖ'cülerin iltica başvurusu yüzde 123 arttı

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe teşebbüsünden sonraki 8 ayda Belçika'ya iltica başvurularının yüzde 123 artarak 678'e ulaştığı belirtildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Belçika'ya 678 Türk vatandaşının iltica başvurusu yaptığı ifade edildi.



Belçika'nın Het Laatste Nieuws ve De Morgen gazetelerinde, Belçika’ya Türk vatandaşlarının iltica taleplerinde rekor seviyede artış yaşandığı yönünde haberler yer aldı.



Haberlere göre, Belçika’ya önceki yıllarda yaklaşık 300 Türk vatandaşının iltica başvurusunda bulunduğu, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz darbe teşebbüsünden sonraki 8 ayda ise bu sayının yüzde 123 artarak 678'e ulaştığı belirtildi.



İltica başvurusunda bulunanların avukat, gazeteci, savcı, asker, iş adamı ve öğretmen gibi mesleklere sahip olduğu ifade edilen haberlerde, bu kişilerin çoğunun FETÖ ile bağlantılı oldukları bilgisine yer verildi.



İltica başvurusu yapan FETÖ mensuplarının tanınmamak için Belçika'da isimlerinin değiştirilmesi taleplerinde de bulundukları ifade edildi.