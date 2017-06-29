Belçika helal kesimi yasaklamayı tartışıyor

Flaman Parlamentosu da Belçika'da İslami usullere göre hayvan kesimini yasaklamayı tartışıyor.

Belçika'da Valonya Parlamentosunun geçen ay İslami usullere göre hayvan kesimini yasaklamasının ardından Flaman Parlamentosu da aynı tasarıyı oylamaya sunacak.



Tasarıda hayvanların şoklanmadan kesilmesinin yasaklanması öngörülüyor. Tasarının Flaman Parlamentosunda kabul edilmesi durumunda 2019 yılında uygulanmaya başlayacağı belirtildi.



Teknik altyapı yetersizliği nedeniyle ilk etapta büyük baş hayvanlar uygulamaya tabi tutulmayacak.



Bölgedeki mezbahaların uygulama yürürlüğe girene kadar yeni tekniğe uygun şekilde altyapılarını geliştirmeleri ve çalışanlarına bu alanda eğitim vermeleri çağrısında bulunuldu.



Tasarının Valonya Parlamentosundan sonra Flaman Parlamentosunda da onaylanması durumunda, Brüksel Bölgesel Parlamentosunun da benzer bir karar alması bekleniyor.



MÜSLÜMAN VE MUSEVİ TOPLUMLAR TEPKİLİ



Belçika'daki parlamentoların İslami usullere göre hayvan kesimini yasaklama girişimleri, ülkede sadece Müslüman kesimin değil aynı zamanda Musevi toplumunun da tepkisini çekiyor.



Musevilerin dini inançlarına göre hayvan kesimi ve bazı gıdaların hazırlanmasını öngören ve "koşer" olarak adlandırılan adetleriyle "helal kesim" örtüştüğü için birçok Musevi, "helal kesilmiş" eti tercih ediyor.



Valonya Parlamentosunun geçen ay aldığı karar, Belçika'da Musevi ve Müslüman toplumlarını bir araya getirmiş, taraflar kararı Belçika Anayasa Mahkemesine taşımıştı.



Müslümanlar ve Museviler, Belçika'da nüfusun yaklaşık yüzde 6'sını oluşturuyor.