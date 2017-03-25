Belarus'ta izinsiz gösteriye 400'den fazla gözaltı

Polis başkentte izinsiz gösteri yapan 400'den fazla kişiyi gözaltına aldı.

Belarus'ta polisin izinsiz gösteri yapan 400'ün üzerinde protestocuyu gözaltına aldığı bildirildi.



Güvenlik güçleri, başkent Minsk'in ana caddesi boyunca yürümek isteyen yaklaşık 700 kişiyi çevik kuvvetin oluşturduğu kordonla engelledi. Polis daha sonra göstericileri gözaltına almaya başladı.



Göstericilerden Alexander Ponomarev, "Polis, göstericileri tartaklıyor, kadınları saçlarından sürüyerek otobüslere götürüyor. Ben kaçabildim." dedi.



İnsan hakları kuruluşu Vesna'dan Tatiana Revyako, 400'den fazla kişinin gözaltına alındığını, bu kişilerin çoğunun dövüldüğünü ve tıbbi yardıma gereksinim duyduğunu belirtti.



Belarus Gazeteciler Derneğine göre gözaltına alınanlar arasında 20 gazeteci bulunuyor.



Polisin, gösterinin hemen öncesinde Vesna'nın ofisine yaptığı baskında da 50 aktivisti gözaltına aldığı aktarıldı.



Ülkede yaklaşık iki aydır, 1994 yılından bu yana devlet başkanlığı koltuğunda oturan Alexander Lukashenko'ya karşı gösteriler düzenleniyor.