Bel ağrılarını azaltıyor

Araştırmacılar, namaz kılmanın sırt ve bel ağrılarını azalttığını, aynı zamanda eklemlerin esnekliğini artırdığını ortaya çıkardı.

"International Journal of Industrial and Systems Engineering" dergisinde yayımlanan çalışma, namaz kılarken tekrarlanan fiziksel hareketlerin, düzenli olarak yapılması halinde, bel ağrısı ihtimalini azalttığını gösterdi.



"Dijital insan modeli kullanarak namazdaki vücut hareketleri üzerine ergonomik bir çalışma" başlıklı araştırmanın bulguları, namaz kılmanın, yalnızca fiziksel sıkıntıları ortadan kaldırmadığı, aynı zamanda doğru diz ve sırt açılarının, klinik tedavide etkili olabileceğini ortaya koydu.



Bilgisayarla oluşturulan sağlıklı Hint, Asyalı ve Amerikalı kadın ve erkek modellerini kullanan araştırmacılar, çalışmada ellerin, dizlerin ve ayak uçlarının yere geldiği secde duruşunun, eklemlerdeki esnekliği artırdığını belirledi.



Çalışmayı yöneten ABD'nin Penn State Behrend Üniversitesinden Muhammed Khasawneh, namaz kılarken tekrarlanan hareketlerin, sırt ağrılarını tedavi etmek için yapılan yoga ve fizik tedavi yöntemlerine benzediğini söyledi.



Khasawneh, "Fiziksel sağlık, sosyo-ekonomik, yaşam tarzı ve dini faktörlerden etkilenir. Namaz kılmak, aynı zamanda fiziksel stres ve kaygıyı da gideriyor." ifadesini kullandı.