HSK'da iş bölümü ve daire başkanları belirlendi
Hakimler Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi. Buna göre görevlendirme, iş bölümü ve kurul üyeleri belirlendi.
16 Nisan Referandumuyla birlikte ismi ve yapısı değiştirilen Hakimler Savcılar Kurulu (HSK) 'da beklenen iş bölümü yapıldı. Bugün gerçekleşen ilk Genel Kurul toplantısında Birinci Daire Başkanı olarak Halil Koç, İkinci daire başkanı olarak ise Mehmet Yılmaz belirlendi. Mehmet Yılmaz aynı zamanda Başkanvekilliği görevini devam ettirecek.
Yapılan iş bölümüne göre HSK dairelerinin üyeleri şu şekilde;
HSK Birinci Dairesi;
Halil Koç
Kenan İpek,
Mehmet Akif Ekinci
Hüseyin Şahin,
Yaşar Şimşek,
Hamit Kocabey
HSK İkinci Dairesi;
Mehmet Yılmaz
Songül Yazar
Alp Arslan
Mehmet Ademoğlu
Cafer Ergen
Ali Cengiz Köseoğlu
Kaynak: Sabah