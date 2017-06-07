HSK'da iş bölümü ve daire başkanları belirlendi

Hakimler Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi. Buna göre görevlendirme, iş bölümü ve kurul üyeleri belirlendi.

16 Nisan Referandumuyla birlikte ismi ve yapısı değiştirilen Hakimler Savcılar Kurulu (HSK) 'da beklenen iş bölümü yapıldı. Bugün gerçekleşen ilk Genel Kurul toplantısında Birinci Daire Başkanı olarak Halil Koç, İkinci daire başkanı olarak ise Mehmet Yılmaz belirlendi. Mehmet Yılmaz aynı zamanda Başkanvekilliği görevini devam ettirecek.



Yapılan iş bölümüne göre HSK dairelerinin üyeleri şu şekilde;



HSK Birinci Dairesi;



Halil Koç



Kenan İpek,



Mehmet Akif Ekinci



Hüseyin Şahin,



Yaşar Şimşek,



Hamit Kocabey



HSK İkinci Dairesi;



Mehmet Yılmaz



Songül Yazar



Alp Arslan



Mehmet Ademoğlu



Cafer Ergen



Ali Cengiz Köseoğlu

Kaynak: Sabah