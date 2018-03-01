Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ ABD’ye sert bir dille cevap verdi

Bozdağ, ABD Dışişleri Sözcüsü Heather Nauert'in "Türkiye Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin aldığı Suriye'de çatışmasızlık kararını iyi okumalı" açıklamasına, "Biz kararı okuduk. Hem de iyi okuduk.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, erken seçim iddialarıyla ilgili olarak "Erken seçim yoktur, vaktinde seçim vardır. Bunu daha kaç defa tekrar edeceğiz. Yok diyoruz, yok diyoruz, yok diyoruz." dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, erken seçim iddialarına yanıt verdi.

Bozdağ, seçimlerin vaktinde yapılacağını söyledi. Bozdağ, "Daha önce bir kere erken seçim oldu, esasında çaresizlikten alınmış bir çare seçimidir.

Türkiye'nin önünü açmak için yapılan bir seçimdi. AK Parti'nin döneminde seçimler zamanında yapılmıştır. Seçim zamanında yapılacaktır, buna alışmayanlar alışsınlar." dedi.

ABD'NİN 'TÜRKİYE KARARI İYİ OKUSUN' AÇIKLAMASI

Bekir Bozdağ, (ABD'nin BM'nin ateşkes kararının Afrin'i de kapsadığı iddiası) BM'nin ateşkes kararında sayılan yerler arasında Afrin'in olmadığını belirtti. Bozdağ, "Bizim okumamız açıktır. Eminim Amerikan sözcüleri kendileri iyi okumuyor demektir. Bir daha okumalarında fayda var" dedi.

ABD SÖZCÜSÜ: TÜRKİYE KARARI İYİ OKUSUN

ABD Dışişleri Sözcüsü Heather Nauert, “Türkiye’nin Afrin’e yönelik Zeytin Dalı harekâtının ateşkes kapsamında olup olmadığı” sorusuna “Türkiye bu mutabakatı iyice ve yeniden okumalı. Karar, 30 gün boyunca Suriye’nin her tarafında ateşkesi öngörüyor. Türkiye’ye, BMGK’nın aldığı ateşkes kararını yeniden okumalarını tavsiye ederiz.” yanıtını vermişti.

TRT GÖREVİNİ YAPIYOR

TRT'nin bazı şarkıları yasakladığı haberleriyle ilgili olarak konuşan Bozdağ, "Kanunlara göre sigara vs. bazı şeylerle ilgili tedbir alması terörün görevidir.

Geçen yıl da , bir önceki yıl da aynısını yaptı. Bunu diğer televizyonların da yapması gerekiyor. Sanki ilk kez yapıyormuş gibi kamuoyuna takdim etmek kanun dışı sansür gibi takdim etmek ahlaksızlıktır. TRT görevini yapıyor" diye konuştu.