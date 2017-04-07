Bedenini taşıyan bileklerini kimse bükemiyor

Son Dakika!
- Nifak sokmak için terör örgütlerini kullanıyorlar- 14:59
- Kıbrıs müzakereleri 11 Nisan'da yeniden başlayacak- 14:43
- İdlib'e yönelik bombardıman devam ediyor- 13:53
- Suriye'nin savunma sistemini güçlendirmesine yardım edeceğiz- 13:46
- FETÖ'nün TRT'deki yapılanmasına gözaltı- 12:49
- ABD, Irak'ın işgalini hatırlatıyor- 12:43
- AB, Suriye'deki vahşeti bitirmek için ABD ile çalışacak- 12:28
- Alıkoyulan komutanlar için Akıncı'da özel hazırlık yapılmış- 11:46
- ABD’nin müdahalesini destekliyoruz- 11:18
- Rusya, ABD ile hava güvenliği anlaşmasını askıya aldı- 11:14
EN ÇOK İZLENEN VİDEOLAR
DİĞER GALERİLER
- Jeotermal kaynakta patlama
- Antalya'da kaçak göçmen operasyonu
- Kabil'de bisiklet yarışı
- Baharı müjdeliyorlar
- Kandil'e hava harekatı
- Michigan Gölü'nde "dev dalga" alarmı
- ABD'den Suriye'ye füze saldırısı
- Venezuela'da hükümet karşıtı protesto
- Günün gazete manşetleri
- UNESCO'da "Osmanlı-Fransız ilişkileri" fotoğraf sergisi
- 2017'nin en çok satan otomobilleri
- Yiyeceklere ulaşmada engel tanımayan "Angel" ilgi odağı
- Konya'da yeni obruk oluştu
- Kolombiya'daki sel felaketi
- DSÖ heyeti İdlib'de ölenlerin otopsisi için Adana'da
- Esed rejiminin düzenlediği kimyasal saldırılara tepkiler
- Beşir Derneği, kimyasal saldırılara maruz kalanların yardımına koştu
- Günün gazete manşetleri
- Somali'ye rahmet yağdı
- 31 yıl sonra Çernobil
- "Huzur Türkiye-4" operasyonu
- Somali'de bombalı saldırı
- 12'inci Uluslararası Erbil Kitap Fuarı açıldı
- Türk Kızılayının Irak'taki yardım faaliyetleri
- "Evet" ve "Hayır" çalışmaları hızlandı
- Gaziantep'te "Ezo Gelin Yöresel Bebek Çalıştayı"
- THY, dünyanın iyilik yükünü sırtladı
- Latin Amerika'da Türk rüzgarı
- Adana'da terör operasyonu
- Kolombiya'daki sel felaketi
- Günün gazete manşetleri
- Esed rejiminin kimyasal saldırılarına tepkiler
- Fidanlar "Gönül Elçileri" için toprakla buluştu
- Polislik hayaline doğum gününde kavuştu
- Dumlupınar şehitleri anıldı
- Türkeş, 20.yılında anılıyor
- Somali'de eğitim
- Esed rejiminin kimyasal silah saldırıları
- "Yaz bakımı" ile yakıttan tasarruf
- St. Petersburg metrosundaki patlama