Cumhurbaşkanı Erdoğan Vodafone Arena'da konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vodafone Arena'da şehitler için düzenlenen futbol müsabakası öncesi konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şehitlere saygı maçı" öncesi yaptığı konuşmada, "Türkiye, terörle mücadelede tarihinin en zor dönemlerinden birini yaşıyor. Terör örgütleri gözlerini kan ve kin bürümüş bir şekilde, önlerine çıkan herkesi katletmeye, can acıtmaya, gözyaşı döktürmeye gayret ediyor." dedi.



"Ben şuna inanıyorum, polisimiz, askerimiz, köy korucularımız ve bu millet, terörü bir ve beraber olarak bitirecektir." ifadelerini kullanan Erdoğan, "Her yıldız bir şehittir, bayrakları bayrak yapan üstündeki vatandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. 780 bin kilometrekarede tek vatan. Öyle Güneydoğu'da şöyle olacakmış, şurada şöyle olacakmış, burada böyle olacakmış, bedelini ödersiniz ve ödüyorsunuz." şeklinde konuştu.



Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:



"Türkiye Cumhuriyeti'nden başka bizim devletimiz yok. Tek devlet. Böylece birbirimize sarılacağız. Ve Allah'ın izniyle Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkaracağız."

Kaynak: AA