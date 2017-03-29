Bebekli ailelere "biberon çürüğü" uyarısı

Hospitadent Diş Hastanesi Pedodonti Uzmanı Ayhan, uyku sırasında biberonla içilen sütün bebeğin dişlerinde "biberon çürüğü"ne neden olduğunu kaydetti.

Hospitadent Diş Hastanesi Pedodonti Uzmanı Doç. Dr. Handan Ayhan, özellikle gece uyumadan hemen önce ve uyku sırasında biberonla içilen sütün bebeğin dişlerinde "biberon çürüğü" gelişimine neden olduğunu belirterek, bunun ağrı, kötü koku ve beslenme bozukluğuna yol açtığını kaydetti.



Ayhan yaptığı açıklamayla bebeklerde ağız ve diş sağlığına ilişkin bilgiler verdi.



Özellikle gece uyumadan hemen önce ve uyku sırasında biberonla içilen sütün, bebeğin dişlerinde "biberon çürüğü gelişimine neden olduğunu aktaran Ayhan, "Bazı aileler süte bal, pekmez ya da şeker gibi tatlandırıcılar katar. Bu durum 'biberon çürüğü' gelişimini daha da hızlandırır. Biberonla verilen süt, uykuya geçildikten sonra dişler üzerinde birikmektedir. Uyku sırasında tükürük salgısı da azaldığından dişler hiçbir şekilde temizlenememekte ve ağızda dişlerin üzerinde daha önceden var olan çürük yapıcı bakterilerin asidik bir ortam oluşturmasına neden olmaktadır. Bu asitler dişlerin tüm yüzeyini kaplayan mine yapısını bozarak, önce tebeşirimsi beyaz renkte lekelerin görülmesine, daha sonra da “biberon çürüğü” olarak tanımlanan sarı-kahverengi renkte çürüklerin oluşmasına neden olmaktadırlar." uyarısında bulundu.



"BİR YAŞINDAN İTİBAREN GECE BOYUNCA SU HARİÇ HER TÜRLÜ GIDA KESİLMELİ"



Bu çürüklerin önce üst çenedeki kesici dişlerin ön yüzeyinde başladığını daha sonra yayıldığını ifade eden Ayhan "Unutulmaması gereken en önemli noktalardan biri, sütün doğal bir şeker olan laktoz nedeniyle gece boyunca tüketildiğinde yine çürük gelişimine neden olabileceğidir. Bu nedenle bir yaşından itibaren gece boyunca su ve anne sütü dışında bebeğin süt, meyve suyu gibi herhangi bir şey tüketmesine izin verilmemelidir. Ayrıca emziğin, bala reçele ya da pekmeze batırılarak verilmesi de biberon çürüklerinin gelişimi açısından etkilidir." bilgilerini verdi.



Doç. Dr. Handan Ayhan biberon çürüğünün engellenmesi için yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:



"Bir yaşından itibaren bebeğin biberonla veya anne memesinde uyumasına izin verilmemelidir. Biberondaki süte şeker, bal, pekmez gibi tatlandırıcılar ilave edilmemelidir. Dişler, ilk sürmelerinden itibaren beslenme sonrasında temiz ve hafif nemli bir gazlı bezin işaret parmağına sarılmasıyla ya da parmak fırçası yardımıyla temizlenmelidir.



Bebeğin özellikle ilk yaşından itibaren düzenli olarak pedodonti uzmanına (çoçuk dişleri uzmanı) götürülmesiyle dönem çocukluk çağı çürüklerinin (biberon çürükleri) önlenmesi açısından önemlidir. Ara öğünlerde, mümkün olduğunca dişler üzerinde yapışıp kalan karbonhidrat ağırlıklı beslenme yerine lifli besinler sebze, meyve, kuruyemiş tercih edilmelidir. 3,5-4 yaşına kadar tükürme refleksi tam gelişmediğinden diş macunsuz ya da pedodonti uzmanının önereceği diş macunları ile dişler fırçalanmalıdır. Diş fırçası mümkün olduğunca küçük başlı ve yumuşak kıllı olmalı ve sıklıkla yenilenmelidir. Fırçalama okul dönemine kadar anne-baba kontrolünde ve onların yardımıyla yapılmalıdır."