Bebeklere kimyasal silahla saldırırsanız cevabını göreceksiniz

Beyaz Saray Sözcüsü Spicer, "Bebeklere kimyasal silahla saldırır, masum insanlara karşı varil bombası kullanırsanız Trump'tan cevap göreceksiniz." dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, Beyaz Saray'daki günlük basın brifinginde ABD'nin Esed rejimine yönelik füze saldırısıyla ilgili soruları yanıtladı.



ABD Başkanı Donald Trump'ın füze saldırısı kararını alma noktasında bilinçli ve doğru bir tercih yaptığına işaret eden Spicer, yeni kimyasal saldırılar olması halinde ABD yönetiminin bunlara cevap vermeye açık olduğuna işaret etti.



Spicer, Suriye'deki kimyasal silah saldırısını kastederek, "Eğer bebeklere kimyasal silahla saldırır, masum insanlara karşı varil bombası kullanırsanız, bu Başkan'dan (Trump) bir cevap göreceksiniz." ifadesini kullandı. Spicer'ın, ilk kez "varil bombası" ifadesini kimyasal silahla birlikte kullanması dikkati çekti.



"ESED YÖNETİMİ ALTINDA İSTİKRARLI VE GÜVENLİ BİR SURİYE HAYAL EDEMİYORUZ"



Bununla birlikte ABD'nin Ortadoğu'daki önceliğinin, halen DEAŞ olduğuna dikkati çeken Spicer, yine de bebeklerin Esed rejimi tarafından kimyasal silahlarla öldürülmesine sessiz kalmayacaklarını dile getirdi. Spicer, "ABD'nin Ortadoğu'daki 1 numaralı önceliği DEAŞ'tır. Ancak Esed yönetimi altında istikrarlı ve güvenli bir Suriye hayal edemiyoruz." dedi.



HAVA SALDIRI KAPASİTESİNİN YÜZDE 20'Sİ YOK EDİLDİ



Şayrat Hava Üssü saldırısını, "oldukça başarılı bir saldırı" olarak niteleyen Spicer, hava üssünün halen kullanıldığı şeklindeki iddiaları "PR çalışması" olarak nitelendirdi ve saldırı ile "Suriye'nin hava operasyonu kapasitesinin yüzde 20'sinin yok edildiğini" ifade etti.



Rusya'nın Esed rejimine verdiği desteği de eleştiren Spicer, "Rusya'nın İran ve Kuzey Kore gibi ülkelerle yan yana durduğunu" ve buna mukabil kendilerinin kimyasal silahların kullanılmasına karşı uluslararası bir çatı altında durduklarını kaydetti.