BBP YİK Başkanı Öznur: Referandum kararımızı Genel Başkanımız Destici açıklayacaktır

BBP YİK Başkanı Öznur, "Partimizin referandumla ilgili kararını, istişareler bittikten sonra Genel Başkanımız Mustafa Destici açıklayacaktır." dedi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Hakkı Öznur, partinin halk oylamasına ilişkin kararının, istişareler bittikten sonra BBP Genel Başkanı Mustafa Destici tarafından açıklanacağını bildirdi.



Öznur, yaptığı yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında, BBP'nin halk oylamasında "Hayır" diyeceğine ilişkin yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.



BBP YİK Başkanı olarak 4 Mart 2017 Cumartesi günü Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nde ülke ve dünya meseleleri ile ilgili bir basın toplantısı yaptığını vurgulayan Öznur, "Konuşmamda, Barzani'nin Türkiye ziyareti ve asılan sözde bayrağı ve ona gösterilen muameleyi kınadım ve tenkit ettim. Fırat Kalkanı Harekatı'nın milli güvenliğimiz açısından önemini vurguladım. Zaten millet olarak devletimizin yanındayız. Teröre karşı yapılan mücadeleyi desteklediğimizi söyledim. Anayasa değişikliği ile ilgili şahsi fikrimi ve görüşlerimi paylaştım." değerlendirmesinde bulundu.



Öznur, açıklamasında şunları kaydetti:



"Partimizin referandum ile ilgili kararını, istişareler tamamlandıktan sonra, Genel Başkanımız Sayın Mustafa Destici açıklayacaktır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."