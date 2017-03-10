BBP referandum kararını açıkladı

BBP Genel Başkanı Destici, 16 Nisan'daki anayasa değişikliği halk oylamasında "evet" oyu kullanacaklarını açıkladı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, halk oylamasında "Evet" oyu kullanacaklarını belirterek, "Devletin ve milletin bekası, istikbali ve istiklali söz konusu olduğunu gördüğünde Büyük Birlik Partisi ve onun idealist kadroları, hiçbir siyasi ikbal düşünmeden devletin ve milletin yanında durur. Bunun için 'evet' demeye karar vermiş bulunuyoruz." dedi.



Destici, parti genel merkezinde, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasına ilişkin düzenlediği basın toplantısında, yeni sisteme ilişkin tartışmalara değinerek, bu süreçte kendileri için, "Devletin üniter yapısının muhafazası, Türk kimliği ve Türkçe, kuvvetler ayrılığı prensibi, temel haklar ve inanç hürriyeti, darbe hukukunun ve vesayetin ortadan kaldırılması" kriterlerinin azami derecede önem taşıdığını belirtti.



Halk oylamasına sunulan sistemde bu kriterlere önemli ölçüde uyum tespit ettiklerini anlatan Destici, ancak darbe yasalarının ürünü olan Siyasi Partiler Yasası ve Seçim Kanunu'nun acilen demokratikleşmesi gerektiğini vurguladı.



Destici, birtakım yasal düzenlemelerle parlamentonun çok daha güçlü ve fonksiyonel hale getirilmesinin mümkün olduğuna dikkati çekerek, yargının tarafsızlığı ve bağımsızlığının güçlendirilmesi ve yargıya olan güvenin azami seviyelere çıkarılması gerektiğini bildirdi.



Bu şartlar altında partinin milli iradenin bir parçası olarak hükümet sistemi değişikliğinin dışında kalmamanın daha doğru olacağı kanaatine vardığını aktaran Destici, kararı oluştururken partinin geleceğini düşünmediklerini kaydetti.



Hadiseye öteden beri savundukları değerler açısından baktıklarını ifade eden Destici, ayrıca teklifin sağın iki büyük siyasi partisi tarafından hazırlanması ve TBMM'de kabul edilerek, halk oylamasına sunulmasını dikkate değer bulduklarını belirtti.



"ÖNEMLİ EKSİKLİKLERİN GİDERİLECEĞİNE İNANMAKTAYIZ"



"Bu metin, hazırlanış safhası ve daha sonrası çalışmalarla daha iyi olabilirdi. Biz hazırlamış olsaydık elbette ki en mükemmelini hazırlardık." diye konuşan Destici, sözlerine şöyle devam etti:



"Lakin bizler, uyum yasaları ile önemli eksikliklerin giderilebileceğine inanmaktayız. Devletin ve milletin bekası, istikbali ve istiklali söz konusu olduğunu gördüğünde BBP ve onun idealist kadroları, hiçbir siyasi ikbal düşünmeden devletin ve milletin yanında durur. Bunun için 'evet' demeye karar vermiş bulunuyoruz.



Başta sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, tüm parti liderlerine ve temsilcilerine büyük bir sorumluluk düşmektedir. 16 Nisan'a gittiğimiz bu süreçte kamplaştırıcı, ayrıştırıcı ve ötekileştirici dil, hal ve tavırdan herkes uzak durmalıdır. 'Hayır' tercihinde olanlar da, 'evet' tercihinde bulunanlar da bu memleketin evlatlarıdır. Herkesin tercihine saygı duyulmalıdır. Karşıt tercih sahiplerine şiddet ve baskı, asla kabul edilemez. Bununla ilgili önlem ve tedbirleri almak devletin ve bizatihi hükümetin asli görevidir. Referandum sonucu ne olursa olsun Türkiye, her sahada büyük bir yenilenme ve reform çağını başlatmak zorundadır."



Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Destici, "Bu süreçte MHP ve AK Parti ile ortak miting, toplantı olacak mı?" sorusu üzerine, bu anlamda her iki partiyle de bir görüşmelerinin olmadığını belirtti.



Destici, halk oylamasında yürütecekleri kampanyayla ilgili henüz alınmış bir karar bulunmadığını, ancak durumu bu karardan sonra değerlendireceklerini açıkladı.



"'Evet' kararında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeniz ne kadar etkili oldu?" sorusuna Destici, şu yanıtı verdi:



"'Sayın Cumhurbaşkanımızla yaptığımız görüşmenin sonuca etkisi olmadı' diyemeyiz. Mutlaka etkisi oldu ama yüksek düzeyde olduğunu da söyleyemeyiz. Cumhurbaşkanımız ile görüşmemizde devletin bir beka tehlikesiyle milletin birliğinin, ülkenin varlığının bu şartlarda büyük bir saldırıyla karşı karşıya kaldığı düşüncesini aldık. Bize devletimizin bekasının, ülkemizin varlığının ve milletimizin birliğinin yanında olmak düşüyordu. Biz, devletin, vatanın ve milletin çıkarları söz konusu olduğunda kendisini feda edebilecek idealist insanlarız, bir siyasi hareketiz. Bu kararımızı verirken, bu süreç etkili olmuştur, bu yönüyle etkili olmuştur."



BBP Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Hakkı Öznur'un halk oylamasına ilişkin kararı anımsatılarak, "Kararınız parti yöneticileriniz arasında bir ayrılığa yol açar mı?" sorusu üzerine ise Destici, partinin demokratik siyasi bir hareket olduğunu anımsattı.



BBP'de "Evet", "Hayır" ya da "Tabanı serbest bırakalım" diyenlerin bulunduğunu aktaran Destici, Öznur'un parti kurulduğundan bu yana hareketin içinde yer alan değerli bir insan olduğunu bildirdi.



Destici, şöyle devam etti:



"Bizim içimizde farklı düşünen arkadaşlar vardır. Ben bu arkadaşlarımın hepsine de saygı duyuyorum. 'Evet' diyene de, 'hayır' diyene de saygı duyuyoruz. 'Evet' diyenler de, 'hayır' diyenler de bu partinin içinde kalmaya ve burada siyaset yapmaya devam edecektir. Biz, 'hayır' dedi diye bir arkadaşımızı elbette ki dışlayacak değiliz. 'Evet' diyenleri de 'hayır' diyenleri de 'serbest bırakalım' diyenleri de kucaklayacağız. Ama bundan sonra partimizin bir kararı vardır, bütün arkadaşlarımızın, temsil noktalarında bulunan arkadaşlarımızın bu hususa bundan sonra azami derecede dikkat göstereceklerini ümit ediyorum. Bu süreçte biz 'hayır' veya 'evet' tercihinden dolayı hiçbir arkadaşımıza yan gözle bile bakmayız."



"SÜRECİN AYDINLATILMASINI İSTEDİK"



Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinde, eski BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünün üzerinden 8 yıl geçtiğini, ancak hala olayın aydınlatılmadığını ifade ettiğini aktardı.



Bununla ilgili konulara vakıf olmayan kişilerin kendi reklamlarını yapmak amacıyla konuştuğuna işaret eden Destici, "Ağzı olan konuşuyor. Birisi var, durmadan konuşuyor. Olayları da bilmiyor." dedi.



Bu sürecin aydınlatılmasını istediklerini yineleyen Destici, "15 Temmuz darbesi girişiminden sonra özellikle Marmaris'te Sayın Cumhurbaşkanımızı almaya giden ekibin içindeki 2 asker, genel başkanımızın düştüğü helikopterin üzerindeki GPS aletlerini çalan ekibin içerisinde yer alan 2 kişi çıktı. Burada sayın Cumhurbaşkanımıza konuyla ilgili son bilgileri ve durumu aktardım. Kendisinin de bu konuda bilgili ve hassas olduğunu gördüm. Biz açık ve şeffaf bir hareketiz. Sayın Cumhurbaşkanımızla ne görüşmüşsem divan heyetimizin ve Merkez Karar ve Yürütme Kurulumuzun (MKYK) haberleri vardır." değerlendirmesinde bulundu.



Partisinin "Evet" kararına ilişkin Destici, "Bu karar başta Cumhurbaşkanımız ya da diğer görüşmeler değil, bizim istişarelerden çıkan ve süzülerek gelip BBP'nin karar alma organı olan MKYK'nın özgürce hiçbir etki ve baskı altında kalmadan aldığı bir karardır. Bir arkadaşımıza ben ya da herhangi bir genel başkan yardımcımız tercihi noktasında eğer bir şey söylemişse ben buradan istifa eder giderim." diye konuştu.



Mustafa Destici, toplantının sonunda kürsüde duran İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) mikrofonunu uzatarak, "İHA'nın bu şeyini (mikrofon) alacaktım, buradan verecektim ama 'yine ben nezaketsizlik yapmayayım' dedim. Sonunda vereyim onlar niye verdiğimi anlarlar." ifadesini kullandı.