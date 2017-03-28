Bazı hain generaller istikbal uğruna darbe girişimini yaptı

FETÖ'nün darbe girişimi davasında yargılanan sanık Albay Pesek savunmasında, "YAŞ kararı ile TSK'dan atılacaklarını anlayan bazı hain generallerin istikballeri uğruna darbe girişimini yaptıkları açık ve nettir." dedi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara'nın Polatlı ilçesindeki 58. Topçu Tugayı ile Topçu ve Füze Okul Komutanlığı'nda yaşanan olaylara ilişkin 330 sanığın yargılandığı davada, sanık eski Albay Serhat Selçuk Pesek'in savunması alındı.



Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki mahkeme salonunda görülen davada savunma yapan Pesek, tutuklanmadan önce 58. Topçu Tugay Komutanlığı'nda komutan yardımcısı olarak görev yaptığını, 15 Temmuz gecesi sanık eski Tugay Komutanı Murat Aygün tarafından kandırıldığını savundu.



15 Temmuz'da Aygün'ün emrine göre birlik komutanlarına Ankara genelinde yaşanabilecek bir terör saldırısına karşı kolluk kuvvetlerine destek olmalarını için dışarı çıkarıldıklarını ileri süren Pesek, "Birliğimizin, toplumsal olaylarda kolluk kuvvetlerini desteklemek gibi bir vazifesi var. Daha önce bu kapsamda hazır durumda bekletildiğimiz çok oldu. Bu nedenle ilk başka şüphelenmedik." iddiasında bulundu.



Saat 22.43'te Genelkurmay'dan Aygün'e gelen gizli ibareli mesajdan sıkıyönetimin ilan edildiğini öğrendiklerini söyleyen Pesek, terör eylemine karşı hazır olmaları için verilen emirle sıkıyönetim ilan edilmesinin birbiriyle bağlantılı olduğunu düşündüğünü iddia etti.

"SİZE ATEŞ EDEN OLURSA SİZ DE ATEŞ EDİN"



Pesek, 15 Temmuz gecesi Aygün'ün kendisiyle aynı ortamda bulunmamak için birlikten ayrılan araçları uğurlama görevini verdiğini savunarak, şöyle devam etti:



"Aygün, beni ikna edemeyeceğini biliyordu, kendisine engel olabileceğimi de göz önünde bulundurarak, kameraların olduğu 2 nolu nizamiyeye beni gönderdi. Bu esnada Aygün'ün emri ile dışarı çıkan birliklere 'Size ateş eden olursa siz de ateş edin' dedim. Çünkü sıkıyönetim ilan edilmişti, bu meşru savunma sınırları içindeydi."

"DARBE GİRİŞİMİNİ HAİN GENERALLER YAPTI"



İlerleyen saatlerde, Aygün'ün, sıkıyönetim emirlerine uymadığı için hakkında yasal işlem yapmakla kendisini tehdit ettiğini öne süren Pesek, Aygün'ün benzer bir şekilde Polatlı İlçe Emniyet Müdürü ile İlçe Jandarma Komutanı'nı da emrine girmedikleri için tehdit ettiğini aktardı.



Pesek, darbe girişiminin püskürtülmesinden sonra tugaydaki kamera kayıtları ile delil sayılabilecek birçok materyali Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığına bizzat götürdüğünü ifade ederek, darbe girişiminde yer almadığını, FETÖ ile irtibatının bulunmadığını savundu. Pesek, şunları kaydetti:



"Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararı ile TSK'dan atılacaklarını anlayan bazı hain generallerin istikballeri uğruna, vatanın ve milletin geleceğini yok sayarak darbe girişimini yaptıkları açık ve nettir. Sonuç olarak 'ava giden avlandı', FETÖ TSK'da temizlendi. Devlet kurumlarından domino etkisi yapan bu gelişme sayesinde kamu kurumları da bunlardan arındırıldı. Başka türlü temizlenemezdi herhalde."

"UZMAN ÇAVUŞLAR DARBENİN MAĞDURU"



Darbe girişiminin mağdurlarının başında uzman çavuşların geldiğini dile getiren Pesek, bu rütbedeki tutuklu askerlerin mağduriyetlerin giderilmesi için bir an önce tahliye edilmeleri gerektiğini ifade etti.



Pesek, "Türkiye'nin en seçkin topçu tugayının başına Genelkurmay Başkanlığı tarafından atanan generalin hain olduğunu nereden bilebilirdim. Aygün tarafından kandırıldım, kişisel arzuları için alet edildim. Benim kandırılmamdan sonra emrimdeki adamların kandırılmaması imkansızdır." dedi.