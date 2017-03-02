Bayrampaşa'da yolcu otobüsü yandı

İstanbul Bayrampaşa'da bir yolcu otobüsü, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndan yolcu alan Şakir Güldiken'in kullandığı 34 BA 1542 plakalı servis otobüsü, Bayrampaşa Kuru Gıda Hali önüne geldiğinde motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı.



Bunu gören sürücü aracı yol kenarına çekti. Otobüsteki yolcular dışarı çıktı.



Otobüsün motor kısmında başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Yangına ilk müdahaleyi sürücü ve çevredeki vatandaşlar yangın söndürme tüpleriyle yaptı.



Yangın daha sonra gelen itfaiye ekiplerince söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.