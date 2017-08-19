Bayrampaşa'da büyük yangın!

Bayrampaşa'da 4 katlı iş yerinde çıkan yangında 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Bayrampaşa'da 4 katlı iş yerinde çıkan yangında 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Maltepe Mahallesi Dokumacılar Sitesi Sokak'taki 4 katlı iş yerinin giriş katında bulunan menteşe atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.



Yangında 1 kişi hayatını kaybederken, 3'ünün Suriye uyruklu olduğu öğrenilen 7 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. İtfaiye görevlileri tarafından çıkarılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.



Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin binadaki çalışmaları devam ediyor.