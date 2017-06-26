Bayramın trafik kazası bilançosu ağırlaşıyor: 44 ölü, 334 yaralı

Ramazan Bayramı tatilinin başlamasından bu yana yaşanan trafik kazalarında 49 kişi öldü, 334 kişi yaralandı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Ramazan Bayramı tatilinin ikinci ve üçüncü gününde, Balıkesir, Erzincan, Manisa, Bursa, Ankara, Kırklareli, Karaman, Sivas, Adana, Gaziantep, Yozgat, Malatya, Muğla, Rize, Hatay, Kahramanmaraş ve Denizli'de meydana gelen kazalarda 32 kişi yaşamını yitirdi. Arife günü meydana gelen trafik kazalarında ise 17 kişi hayatını kaybetmişti.



İstanbul'dan İzmir yönüne giden Şahin Bahadır (55) yönetimindeki 34 BN 63 06 plakalı yolcu otobüsü, Susurluk-Balıkesir karayolunun Kürse mevkisinde şarampole devrildi. Yolculardan Yusuf Sonposta (61) kaza yerinde hayatını kaybetti, 47 kişi yaralandı. Yaralıların büyük bölümü, ayaktaki tedavileri sonrası taburcu edildi. Susurluk-Balıkesir karayolunda ulaşım, kaza nedeniyle yaklaşık 2 saat süreyle tek şeritten kontrollü sağlandı.



Erzincan-Sivas karayolunun 54. kilometresi Sakaltutan mevkisinde Serkan Göl idaresindeki 76 AJ 133 plaka tırın dorsesine, İdris Ayhan yönetimindeki 16 FH 869 plakalı otomobil arkadan çarptı. Kazada otomobilin sürücüsü Ayhan, Mecit Düzgün, Necmettin Düzgün ile Tuncay Demirtaş olay yerinde, ağır yaralanan Resul Faruk Ayhan da kaldırıldığı Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.



Sivas'ta meydana gelen 2 trafik kazasında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 UNY 88 plakalı pikap, Sivas-Ankara karayolunun Köklüce mevkisinde yol kenarına devrildi. Kazada yaralanan Şükrü Aydın Numune Hastanesine, Ahmet Ateş de Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Yaralılar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Öte yandan, Ali Delioğlan yönetimindeki 58 HH 043 plakalı otomobil, Fatih Mahallesi Merakum Caddesi'nde Abdulsamet Kaya'nın kullandığı 60 HL 322 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan sürücülerle Delioğlan'ın eşi Mevlüde ve oğlu Umut Delioğlan, Numune Hastanesinde tedavi altına alındı.



TATİL YOLUNDA TRAFİK KAZASI



İstanbul'dan Ankara'ya bayram tatili için yola çıkan Mustafa Akkaya idaresindeki 34 DC 6303 plakalı otomobil, Ankara'ya 50 kilometre kala Kızılcahamam Kuşçuören mevkisinde lastiğinin patlaması sonucu takla attı. Kazada otomobil sürücüsü Akkaya ve yolculardan İbrahim Çaylak ve Emriye Çaylak ağır yaralandı. Mustafa Akkaya, hastanede hayatını kaybetti.



Kırklareli'nde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.



Karaman'ın Ayrancı ilçesindeki trafik kazasında 1 çocuk öldü, 4 kişi yaralandı.



Manisa'nın Salihli ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.



Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.



Sinop'un Boyabat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.



Adana'da, Sinan Çoban'ın (18) kullandığı 01 BPK 60 plakalı motosiklet, merkez Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı alt geçidinde duvara çarparak yola savruldu. Kazada, sürücü Çoban hayatını kaybetti, motosiklette bulunan Emine Ayvaz yaralandı.



Gaziantep'te Mehmet Şerif Osanmaz idaresindeki otomobil, aydınlatma direğine çarptı. Yaralanan sürücü ile eşi Sevgi Gül ve oğulları Emirhan ve Ergün Osanmaz, hastaneye kaldırıldı. Sevgi Gül Osanmaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Rize'nin İyidere ilçesinde Ali İhsan Aygün (33) yönetimindeki plakası belirlenemeyen motosiklet, yağış sonrası kayganlaşan Alipaşa Tünelleri girişinde, sürücünün hakimiyetini kaybetmesiyle refüje çarparak devrildi. Aygün, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Yozgat’ın Yerköy ilçesinde Seyfettin Boyraz idaresindeki 34 HV 2393 plakalı hafif ticari araç, Yozgat-Ankara karayolu Delici mevkisinde şarampole yuvarlandı. Kazada, araçta bulunan Bahire Erduman hayatını kaybederken, sürücü Boyraz ile Güllü Boyraz yaralandı.



Muharrem Demirhan (55) yönetimindeki 44 FS 664 plakalı otomobil, Malatya-Sivas karayolu Dilek Mahallesi civarında yoldan çıkarak devrildi. Hastanede tedavi altına alınan Muharrem Demirhan burada yaşamını yitirdi.



Muğla'da sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 48 K 6017 plakalı otomobil, Ekincik Koyu yolunda şarampole yuvarlandı. Kazada, bayram izni için memleketi Köyceğiz'e ailesinin yanına geldiği öğrenilen Şevket Can Ölmez (22) hayatını kaybetti.



Hatay Yayladağı-Samandağ karayolunda seyreden Hakan Keser kontrolündeki 31 H 2540 plakalı otomobil, Yayladağı Eğerci Mahallesi yol ayrımında, aynı yönde seyreden Abdullah Sevim kontrolündeki plakasız sepetli motosikletle çarpıştı. Kaza sonrası, motosikletteki 4 kişi yola savruldu. Olay yerine çağrılan 112 ekipleri, motosiklet sürücüsü Abdullah Sevim (49), Gülbahar Sevim (45) ve Zühre Sevim'in (50) olay yerinde, ambulansla Yayladağı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Sevim (52) ise hastanede hayatını kaybetti.



Erzincan'da Tolunay Taşpınar (22) idaresindeki 33 VNN 75 plakalı kamyonet, Refahiye-Erzincan karayolu Kova mevkisinde devrildi. Araçtaki Emre Eroğlu (19) olay yerinde hayatını kaybetti.



AYNI AİLEDEN 2 KİŞİ ÖLDÜ 6 KİŞİ YARALANDI



Kahramanmaraş'ta hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.



Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde su kanalına düşen otomobildeki 2 kişi öldü. İstanbul'dan Erzincan'a giden Adil Zilif (50) yönetimindeki 34 VG 5502 plakalı otomobil, D-100 karayolu Akseki köyü yakınlarında su kanalına düştü. Sürücü Zilif kaza yerinde yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan araçtaki Bayram Karasağız (42), kaldırıldığı Suşehri Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Denizli'nin Pamukkale ilçesinde otomobilin çarptığı kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Zeytinköy Mahallesi'nde bir restorandan çıktıktan sonra aracına binmeye çalışan Selma Çıralı'ya (51), sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil çarpıp kaçtı. Ağır yaralan Çıralı, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Çıralı, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



SİVAS'TAKİ KAZADA 1 ASKER ŞEHİT OLDU



Sivas'ta görev hazırlığı için birliklerine giden askerlerin bulunduğu otomobilin refüje çarpması sonucu bir uzman onbaşı hayatını kaybetti, 5 asker yaralandı.



Gaziantep'te 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Recep Kökmen idaresindeki 63 PE 246 plakalı otomobil, eski Gaziantep-Nizip karayolunun 2. kilometresinde, Mesut Yılmaz'ın kullandığı 27 AAT 53 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra yoldan çıkarak devrildi. Kazada, sürücü Kökmen'in kızı Hafiza Kökmen (30) olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan sürücü Kökmen, ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Bayram tatilin başlamasından bu yana yaşanan kazalarda ölü sayısı 49'a, yaralı sayısı 334'e yükseldi.