Bayramda trafik güvenliğini yaklaşık 53 bin personel sağlayacak

Kurban Bayramı süresince polis ve jandarma trafik ekiplerinden toplam 52 bin 936 personel trafik güvenliğini sağlayacak.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yaklaşan Kurban Bayramı'nda vatandaşların huzur ve güven içinde seyahat etmelerini sağlamak amacıyla trafik tedbirleri artırıldı.



Bu kapsamda bayram süresince, polis ve jandarma trafik ekiplerinden toplam 52 bin 936 personel görev alacak.



Bayram tatilinde geçen yıla oranla iki katına çıkarılan personel ile ilk kez bu kadar geniş kapsamlı trafik denetimi gerçekleştirilmiş olacak.



Geçen yıl kutlanan Kurban Bayramı tatilinde, trafik denetimleri toplam 26 bin 731 personel tarafından gerçekleştirilmişti



Ayrıca bayram tatili süresince trafiğin yoğun olduğu alanlarda, diğer birimlerde görev yapacak olan personelden de ek destek alınacak, tespit edilecek sorunlara göre ek çözüm önerileri alınması sağlanacak.



Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yeni uygulamaya konulan "Uygulama Takip Projesi" (UTP) ile ilk kez görevli ekip ve personelin güzergahtaki konumları, denetimleri ve sonuçları anlık olarak merkezden takip edilecek.



Görev yapacak personel görünür olacak, yüz yüze temasa önem verecek, sürücülere saygı ve nezaket kuralları içerisinde davranış sergileyecek.



Öte yandan denetimlerde sürücülerden ön ve arka koltukta oturanlara emniyet kemeri takmaları, araç kullanırken cep telefonuyla görüşme yapmamaları, şerit kullanma kurallarına riayet etmeleri ve kavşaklara yaklaşırken yavaşlamaları gibi konularda bilgilendirme yapılacak.



TUZAK RADAR DENETİMİ YAPILMAYACAK



Kurban Bayramı trafik denetimleri kapsamında alınacak önlemler ile ilgili 81 il valiliğini de uyaran Bakanlık, valiliklere İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzalı "Kurban Bayramı Trafik Tedbirleri" konulu genelge gönderdi.



Genelgeye göre, bayram tatili süresince son on yılda bayram tatillerinde kazaların yoğun olduğu güzergahlarda ek tedbirler uygulanacak.



Bu bölgelerde kazanın meydana geldiği yerler, günler, saatler, güzergahlar, kaza oluş türleri, sürücü kusurları ve yoğunlukları dikkate alınacak.



Kazaların yoğun olarak meydana geldiği 20 güzergahta önlemler arttırılarak 10-20 kilometrede bir resmi ekip görevlendirilecek. Trafiğin yoğun olduğu 16.00-20.00 saatleri ile özellikle otobüs kazalarının sıklıkla meydana geldiği 02.00-07.00 saatleri arasında trafik denetimleri yoğunlaştırılacak.



Radarla hız denetimleri, hız kaynaklı kazaların yoğunlaştığı yerlerde yapılacak. "Tuzak radar" algısına neden olacak yöntemler ile radar araçları gizlenerek denetim yapılmayacak.



Uykusuzluk ve yorgunluk belirtileri görülen sürücülerin, denetim noktalarında ve araç dışında dinlenmeleri sağlanacak, yolculara da bu konuda bilgi verilecek. Hava koşulları takip edilerek, riskli hava koşulları olan gün, saat ve kesimlerde, ilave tedbirler hayata geçirilecek.



65 YAŞ ÜSTÜ VE 26 YAŞ ALTI OTOBÜS ŞOFÖRLERİNE İZİN YOK



Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi Kurban Bayramı süresince de terminal denetimlerine ağırlık verilecek.



Yoğunluk durumuna göre terminal ve ara istasyonlarda takviye personel görevlendirilecek. 65 yaş üstü ile 21 yaş altı şoförlerin otobüs kullanmalarına ve terminallerden çıkmalarına ise izin verilmeyecek.



Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüsler ile tarifesiz yolcu taşımacılığı yapan tur otobüslerinde, yetki belgeleri, taşıma sözleşmeleri ile varış noktaları da dikkate alınarak yedek şoför bulunup bulunmadığı gibi hususlar dikkatle incelenecek. Terminal ve izin verilen yerler dışında şehirlerarası otobüslerin kalkışlarına müsade edilmeyecek.



DENETİMLER SIKLAŞTIRILACAK



Bayram tatilleri süresince zorunlu haller hariç "Özel Yük Taşıma İzin Belgesi" ve "Özel İzin Belgesi" kapsamındaki araçların trafiğe çıkmalarına müsaade edilmeyecek.



Görüş mesafesinin 50 metrenin altına düşmesi halinde, iş makineleri, zirai aletler ve traktörler trafiğe çıkamayacak.



Motorlu bisiklet ve motosiklet denetimleri de sıkılaştırılacak, özellikle sürücü ve yolcuların koruyucu başlık, gözlük takıp takmadığı kontrol edilecek. Modifiye edilmiş araç, abartılı egzoz, uygunsuz ışık donanımları ve harici ses sitemi kullanmasını önlemek amacıyla, bu araçların yoğun olarak bulunduğu bölgelerde ve saatlerde denetimler artırılacak, bu şekildeki araçlara izin verilmeyecek.



Bayramda özellikle cadde ve sokaklarda çocukların yoğun bulunacakları dikkate alınarak, yerleşim yerlerinde kazaların yoğun olduğu bölgelerde, uygunsuz parklanmalara müsaade edilmeyecek, yaya kaldırımları, yaya geçitleri, kavşak sistemleri, engelli vatandaşlar için tasarlanan engelli rampaları üzerine ve önüne park etmiş araçlar cezalar uygulandıktan sonra derhal kaldırılacak.



ŞEHİTLİK, MEZARLIK VE KURBAN ALIM-SATIM YERLERİNE EK DENETİM



Kurban Bayramı süresince şehitlik, mezarlık, kurban satış ve kesim alanları ile alışveriş merkezlerinde ilave ek tedbirler uygulanacak. Gece denetimlerinde alkol ve uyuşturucu etkisinde araç kullananlara yönelik denetimler 24.00 ile 02.00 saatleri arasında hedef bölge, cadde ve sokaklarda ağırlık verilecek.



ORTALAMA HIZ DENETİMİ DEVAM EDECEK



Otoyollardaki kazaların azalmasında ciddi rol oynayan ortalama hız denetimleri ise sürecek.



Ayrıca geçen bayramda olduğu gibi bu bayramda da trafiğin yoğun olduğu yerlerde havadan helikopter ve drone ile sıkı denetim yapılacak.



Merkezden ve illerden görevlendirilecek sivil araçlarla yollarda anlık sivil denetimler gerçekleştirilecek. Otobüslerde de yolcu görünümlü personel tarafından denetimler yapılarak vatandaşın güvenli seyahat etmesi sağlanacak.