Bayramda şehitliklere ziyaretçi akını

Çanakkale'de, Gelibolu Yarımadası Tarihi Alanı'nda yer alan şehitlikler Kurban Bayramı'nda ziyaretçi akınına uğradı.

Yurtiçi ve dışından gelen binlerce ziyaretçi, tarihi yarımadadaki şehitlikleri ziyaret ederek, şehitler için dua etti. Kurban Bayramı dolayısıyla Gelibolu Yarımadası Tarihi Alanı'nda bulunan şehitlikleri ziyaret eden vatandaşlar, Şehitler Abidesi ile 57. Alay Şehitliği, Akbaş Şehitliği, Seyit Onbaşı, Yahya Çavuş, Conkbayırı ve Arıburnu bölgelerini gezdi.



Ziyaretlerin en yoğun yaşandığı yerlerden 57. Alay Şehitliği'ne gelen vatandaşlar dualar etti, fotoğraf çekti.



Avustralya'dan gelen gurbetçi Mustafa Ersoy (65) her Türk vatandaşının buraları görmesi gerektiğini söyledi. Duygulandıklarını, hatta ağladıklarını dile getiren Ersoy, "Dedelerimiz bu topraklarda mücadele etmiş o yüzden bu topraklara daha çok sahip olalım, bağlanalım. Kurban Bayramı'nda bir tatil yapalım dedik. Eş dost ziyaretlerinin ardından Çanakkale'de düzenlenen şehitlik turuna katıldık, şehitlerimizi bayramda ziyaret ettik." dedi.



Bu ecdadın torunları ve evlatları olmaktan son derece gurur duyduklarını ifade eden Jale Ayyıldız ise "Bayramda hüznü ve gururu bir arada yaşıyoruz. Şükrediyoruz. Ağız tadıyla hayırlı nice bayramlar diliyorum." ifadelerini kullandı.