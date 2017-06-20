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20 Haziran 2017 22:03 | Son Güncelleme: 20 Haziran 2017 22:07

Bayramda köprü ve otoyollardan geçiş ücretsiz olacak

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, kamu olarak işlettikleri köprü ve otoyolların, 23 Haziran Cuma gününü 24 Haziran'a bağlayan gece yarısından, 28 Haziran sabah saat 07.00'ye kadar ücretsiz olacağını söyledi.

Bayramda köprü ve otoyollardan geçiş ücretsiz olacak

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, kamu olarak işlettikleri köprü ve otoyolların, 23 Haziran Cuma gününü 24 Haziran'a bağlayan gece yarısından, 28 Haziran sabah saat 07.00'ye kadar ücretsiz olacağını söyledi.

Etiketler: köprü ve otoyallarücretsiz geçişbayram tatili


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