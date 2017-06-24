Bayramda ağızları yöresel lezzetler tatlandıracak

Ramazan Bayramı'nda misafirlerine farklı tatlar sunmak isteyenler, Elazığ'ın yöresel lezzetlerinden orcik, orcik şekeri ve ballı lokmayı tercih ediyor.

Elazığ'ın yöresel lezzetlerinden orcik, orcik şekeri ve ballı lokma, Ramazan Bayramı'nda misafirlerine farklı tatlar sunmak isteyenlerden yoğun talep görüyor.



Kentte asırlardır evlerde geleneksel olarak hazırlanan orcik, orcik şekeri ve ballı lokmanın, gerçekleştirilen tanıtımlar sonucu artan taleple birlikte imalathane ve fabrikalarda seri üretimi yapılıyor.



Yöresel ürün imalatçıları, bayram öncesi siparişleri karşılayabilmek için mesai mefhumu gözetmeden çalışıyor. İmalatçılar, önceki aylara göre satışlarının artmasının da mutluluğunu yaşıyor.



İmalatçı Kudret Kurum, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüketicinin, güvenilir, daha az katkı içeren gıdalara talebinin artmasıyla, yöresel ürün imalatının büyüyen bir pazar haline geldiğini söyledi.



Elazığ'da özellikle tercih edilen orcik, orcik şekeri, ballı lokma, pestil gibi ürünlerin 12 ay tezgahların baş köşesinde yer aldığını anlatan Kurum, bayram öncesi müşterilerin taleplerinin arttığını ifade etti.



Siparişleri yetiştirmek için yoğun çalıştıklarını dile getiren Kurum, "En çok sipariş aldığımız ürün orcik. Bunun ayrı bir tadı ve kıvamı var. Ağızda dağılması, gevrek olması ve yerli cevizin kalitesinden kaynaklanan güzel bir lezzeti var. Normal günlerde yaklaşık bir ton orcik, 400 kilogram orcik şekeri ve 200 kilogram ballı lokma imalatımız vardı. Bayram dolayısıyla bunların günlük üretimi 2-3 kat arttı." dedi.



Son yıllarda birçok ailenin, bayramlarda misafirlerine yöresel ürünleri ikram ettiğini belirten Kurum, "Normalde insanlarımız bayramlarda baklava, kadayıf, şeker gibi ürünler tüketiyordu. Artık alışılmışın dışında, nostaljik tatlara da yönelmeye başladılar." diye konuştu.



Orcik ustası Zeki Karaaslan da orciği tadan kişilerin artık bundan vazgeçemediğini kaydetti. Bayram öncesi orcik siparişlerinin daha da arttığını bildiren Karaaslan, gece gündüz demeden çalıştıklarını dile getirdi.



Üretici Mehmet Polat ise "Ramazan Bayramı öncesi siparişlerimiz bayağı arttı. Geceli gündüzlü çalışmamıza rağmen bazı siparişlerimizi yetiştiremedik." dedi.