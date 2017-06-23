Bayramda 15 milyon kişi yollarda olacak

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, Ramazan Bayramı nedeniyle 15 milyona yakın vatandaşın yollarda olacağını belirterek, "Yoğunluğa karşı önlemlerimizi aldık." dedi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarın başlayacak 4 günlük Ramazan Bayramı tatili nedeniyle 15 milyona yakın vatandaşın yola çıkmasını beklediklerini söyledi.



Bayramlarda özellikle gidiş ve dönüş tarihlerinde trafiğin önemli oranda yoğunlaştığına dikkati çeken Arslan, şöyle devam etti:



"Bakanlık olarak bayram dolayısıyla yaşanacak yoğunluk nedeniyle kara, deniz, hava ve demiryollarında tüm önlemlerimizi aldık. Özellikle trafiğin en yoğun olduğu karayollarımızda yapım çalışmalarına 24-28 Haziran'da ara verilecek. Trafiği yoğun tatil bölgelerimizde ana güzergahlarda da ek önlemler alındı. Otoyollar başta olmak üzere, trafik yoğunluğu fazla olan devlet yollarında da bakım ve onarım gibi çeşitli nedenlerle kullanılamayan şeritler trafiğe açıldı. Biz, vatandaşımızın yolunu açıyoruz ancak tek isteğimiz var, vatandaşlarımız yollarda dikkatli olsun ve herkes ailesine sağ salim kavuşsun."



BAYRAMDA 7 HAVALİMANI 37 BİN 600 UÇAK AĞIRLAYACAK



Arslan, havalimanlarında da yoğun bir trafik beklendiğini dile getirerek, bugünden başlayarak 2 Temmuz'a kadar 7 büyük havalimanından 37 bin 600 uçağın iniş-kalkış yapmasının beklendiğini söyledi.



KONYA-İSTANBUL YHT SEFER SAYISI 6'YA ÇIKIYOR



Arslan, Ramazan Bayramı dolayısıyla artan yolcu taleplerinin karşılanabilmesi için Yüksek Hızlı Tren (YHT) sefer sayısının da artırılacağını vurgulayarak, bugün, yarın ve 27 Haziran'da Ankara-İstanbul, İstanbul-Ankara hatlarında karşılıklı sefer ilave edileceğini söyledi. Konyalılara da müjde veren Arslan, "Artan yolcu talebini karşılamak üzere Konya-İstanbul hattında günde 4 olan YHT sefer sayısını 6'ya çıkarıyoruz. Böylece daha önce sabah ve akşam saatlerinde hareket eden YHT'ler, sabah, öğlen ve akşam seferleriyle daha rahat bir seyahat imkanı sunacak. Konya-İstanbul hattında YHT seferlerinin sayısı bayramdan sonra da 6 olacak ve Konyalı vatandaşlarımız daha rahat edecek." ifadelerini kullandı.



Vatandaşların tatile gidiş ve dönüş günlerinde aynı gün ve saatte yola çıkmalarının bazı güzergahlarda yol kapasitesinin üstünde trafik yoğunluğu oluşturacağına dikkati çeken Arslan, seyahatlerin gün içinde uygun saatlere yayılmasını ve aceleci davranışlardan kaçınılmasını istedi.