Bayram ziyaretleri hasta ve yaşlıların motivasyonunu artırıyor

Yapılan ziyaretler hem yaşlılarımıza unutulmadıklarını gösteriyor hem de kendilerini önemli ve güçlü hissetmelerine neden olarak depresyondan koruyor.

Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Selin Baran, "Bayram günlerinde hastalarımızı ziyaret etmek, hal hatırlarını sormak, 'seni iyi gördüm', 'sen bunu da atlatırsın, çabucak geçer inşallah' gibi moral verici cümleler kurmak hastaların psikolojilerinin düzelmesine vesile oluyor. Psikolojisi, motivasyonu yüksek hasta da daha çabuk iyileşiyor." ifadelerini kullandı.



Baran, bayramlarda yapılan hasta ve yaşlı ziyaretlerinin psikolojik önemine ilişkin yaptığı açıklamada, bayramların en büyük özelliğinin, başta hastalar ve yaşlılar olmak üzere büyük küçük herkesin birbirini ziyaret etmesi, bayramlaşması ve iyi dileklerini sunması olduğunu anımsattı.



Hastaların, hastalığın verdiği rahatsızlıkla ilgi ve motivasyona ihtiyaç duyduğunu ifade eden Baran, şunları kaydetti:



"Hele ki bu hasta yaşlı ise morale çok ihtiyacı oluyor. Bayram günlerinde hastalarımızı ziyaret etmek, hal hatırlarını sormak, 'seni iyi gördüm', 'sen bunu da atlatırsın, çabucak geçer inşallah' gibi moral verici cümleler kurmak hastaların psikolojilerinin düzelmesine vesile oluyor. Psikolojisi, motivasyonu yüksek hasta da daha çabuk iyileşiyor. Bayramda yaşlıları ziyaret ise toplumumuzun başka bir güzel geleneği. İlerleyen yaşlarda insanlar ikinci çocukluk evrelerine dönüyor.



Çalışma hayatından, aktif günlük hayattan biraz geri duran, insanlarla eskisi gibi sık bir araya gelip kaynaşamayan yaşlıların ilgi ihtiyaçları diğerlerine oranla daha fazla. Hele bir de hastalarsa… Çoluk çocuk, küçük büyük toplanıp yaşlıları ziyaret etmek, onlarla sohbet etmek, onlara unutulmadıklarını, önemsendiklerini hissettirmek çok önemli. Yaşlandıkça artan ölüm, hastalık, yalnızlık gibi korkular yaşlılık depresyonunun önemli nedenlerindendir. Bu dönemde insanlar çok daha fazla desteğe ihtiyaç duyarlar. Yapılan ziyaretler hem yaşlılarımıza unutulmadıklarını gösteriyor hem de kendilerini önemli ve güçlü hissetmelerine neden olarak depresyondan koruyor."



Baran, bu ziyaretlerin, ziyaret edenler için de önemli olduğunu aktararak, yaşlıların küçük çocuklara ilgisinin her zaman fazlaca ve şefkat dolu olduğunu, çocukların da büyüklerinden gelen bu ilgiden çoğunlukla memnuniyet duyduğunu bildirdi.



Bir dedenin, bir büyükannenin elini öpmenin, onların kendilerine uzattığı bir şekeri almanın, bir elin başlarını okşamasının çocukların psikolojisi için de olumlu gelişmeler içerdiğini belirten Baran, "Çocuk bu ziyaretlerle gelenekleri, büyüklere saygıyı, ziyaretin önemini ve bayram kavramını daha iyi öğrenir. Büyükler de önemli bir toplumsal görevi yapmış olmanın getirdiği huzur ve mutluluk hissini tadar. Ayrıca kendilerinin de bir gün yaşlanacaklarını hatırlayarak yaşlı yakınlarına empati duyar. Hasta ve yaşlı ziyaretleri toplumsal birlikteliğe, kenetlenmeye de önemli bir katkıdır. Lütfen bu bayram önce kendi büyüklerimizden ve hastalarımızdan başlayarak, akrabalarımızı ve mahallemizdeki büyükleri ziyaret etmek için vakit ayıralım." değerlendirmesinde bulundu.