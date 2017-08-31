Bayram tatilinin altıncı gününde 8 kişi yaşamını yitirdi

Bayram tatilinin altıncı gününde yurdun çeşitli bölgelerinde meydana trafik kazalarında 8 kişi yaşamını yitirdi, 32 kişi yaralandı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 10 günlük bayram tatilinin altıncı gününde, Ankara, İzmir, Sakarya, Erzincan Aydın, Diyarbakır, Hatay, Kocaeli, Elazığ, Batman, Bartın ve Konya'da trafik kazaları meydana geldi. Kazalarda 8 kişi yaşamını yitirdi, 32 kişi yaralandı.



SAKARYA-ERZİNCAN- AYDIN



Sakarya'nın Hendek ilçesinde Osman Köroğlu idaresindeki 54 RL 469 plakalı kamyonetin uçuruma yuvarlanması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.



Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde, bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu, aynı aileden 4 kişi yaralandı.



Aydın'ın Bozdoğan ve Kuyucak ilçelerinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.



DİYARBAKIR-HATAY-KOCAELİ



Diyarbakır- Silvan kara yolunda 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.



Hatay'ın Altınözü ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.



Kocaeli Anadolu Otoyolunda iki otomobilin çarpışması sonucu toplam 4 kişi yaralandı.



ANKARA-ELAZIĞ-İZMİR



Ankara'nın Çubuk ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.



Elazığ'ın maden ilçesinde Muhammed Girgin (36) yönetimindeki 23 HF 032 plakalı otomobilin beton bariyerlere çarparak devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.



İzmir'in Bayraklı ilçesinde otomobilin ilk önce öndeki araca daha sonra beton bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.



BATMAN-BARTIN-KONYA



Batman'da İbrahim Direkçi idaresindeki 56 KA 562 plakalı otomobil, Demirbilek köyü yakınlarında devrildi, kazada 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı.



Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ise 3 kişi yaralandı.



Bartın'ın Amasra ilçesinde önceki gün meydana gelen trafik kazasında yaralanan 1 kişi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.



Tatilin başlamasından bu yana yaşanan kazalarda ölü sayısı 49'a yaralı sayısı ise 331'e yükseldi.