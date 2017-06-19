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19 Haziran 2017 14:40 | Son Güncelleme: 19 Haziran 2017 14:50

Bayram tatilinde yollardaki 'kara noktalara' dikkat

Türkiye'de 2008‐2016 yılları arasında Ramazan ile Kurban bayramlarındaki tatillerde, şehirler arası yollarda meydana gelen 15 bin 336 trafik kazasında bin 137 kişi hayatını kaybetti, 44 bin 941 kişi de yaralandı.

Bayram tatilinde yollardaki 'kara noktalara' dikkat

Özellikle dini bayramlarda tatillerini memleketlerinde veya tatil beldelerinde geçirmek isteyen vatandaşların, özel araçları ve toplu taşıma araçları ile yola çıkması yollarda trafik yoğunluğu oluşturuyor.

Tatil yerine bir an önce ulaşmak isteyen sürücülerin bazı trafik kurallarına uymaması nedeniyle de çok sayıda trafik kazası meydana geliyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından yapılan araştırmaya göre, Türkiye'de 2008‐2016 yılları arasında Ramazan ile Kurban bayramlarında tatil olan 123 günlük dönemde, şehirler arası yollarda meydana gelen 15 bin 336 trafik kazasında bin 137 kişi hayatını kaybetti, 44 bin 941 kişi de yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılan çalışmada, bayram tatillerindeki trafik kazalarının yoğunlaştığı 36 kara nokta tespit edildi.

Uzmanlarca yapılan çalışma kapsamında, 6 kara nokta bulunan İstanbul ilk sırada yer aldı. İkinci sırada 5 kara noktayla Kocaeli gelirken, bunu 4 kara noktayla Ankara ve 3 kara noktayla Bolu izledi.

Türkiye'de 2008-2016 yılları arasında trafik kazalarının yoğun olarak yaşandığı iller ve meydana geldiği noktalar şöyle sıralandı:

1    Adana    Adana Osmaniye Yolu - Özdemir Sabancı Bulvarı Kesişimi - Büyükmangıt Mevkisi
2    Adana    Tarsus Ankara Otoyolu - Kadelli Mevkisi
3    Amasya    İstanbul - Samsun Yolu Zübeyde Hanım Bulvarı Gümüşhacıköy Mevkisi
4    Amasya    Amasya - Erzincan Yolu - Akındağ Yolu Kesişimi - Dörtyol Mevkisi
5    Ankara    Ankara Çevre Yolu - Çubuk Barajı - Altındağ Mevkisi
6    Ankara    Eskişehir Yolu - Üniversite Caddesi Kesişimi - Bağlıca Mevkisi
7    Ankara    Ankara Konya Yolu - Ankara Bala Yolu Kesişimi - Oğulbey Mevkisi
8    Ankara    Eskişehir Yolu - Üniversite Caddesi Kesişimi - Bağlıca Mevki - 2
9    Aydın    Dr. Sabri Yayla Bulvarı - Selçuk Mevkisi
10    Bolu    Ankara Bolu Yolu - Ankara Zonguldak Yolu Kesişimi - Şahnalar Mevkisi
11    Bolu    Ankara Bolu Yolu - Anadolu Otoyolu Yeniçağa Bağlantısı Kesişimi - Yeniçağa Mevkisi
12    Bolu    Anadolu Otoyolu - 2 Nolu Viyadük - Darıyeri Bakacak Mevkisi
13    Bursa    Balıkesir Bursa Yolu - Başköy Mevkisi
14    Edirne    İstanbul Edirne Yolu - Edirne Tekirdağ Yolu Kesişimi - Pancarköy Mevkisi
15    İstanbul    Haliç Köprüsü - Beyoğlu Mevkisi
16    İstanbul    Avrupa Otoyolu - Mahmutbey Viyadüğü Kesişimi – Esenler Mevkisi
17    İstanbul    İstanbul Çevre Yolu - Küçük Su Elmalı Bendi Yolu Kesişimi - Elmalı Barajı Mevkisi
18    İstanbul    Nuh Kuyusu Caddesi ile Dr. Fahri Atabey Caddesi Kesişimi - Üsküdar Mevkisi
19    İstanbul    Avrupa Otoyolu - Selimpaşa Bağlantısı Öncesi - Kamiloba Mevkisi
20    İstanbul    Avrupa Otoyolu - Hezarfen Havaalanı Bahşayiş Mevkisi
21    Kocaeli    Anadolu Otoyolu - Önder Caddesi Kesişimi - Derince Mevkisi
22    Kocaeli    Anadolu Otoyolu - Diliskelesi Mevkisi
23    Kocaeli    Anadolu Otoyolu - Kirazlıyalı Mevkisi
24    Kocaeli    Anadolu Otoyolu - Tavşancıl Mevkisi
25    Kocaeli    Anadolu Otoyolu - Kışladüzü Mevkisi
26    Konya    Karaman Konya Yolu - Kantar Caddesi Kesişimi (Kaşınhanı İstasyon Mevkisi)
27    Manisa    Balıkesir Manisa Yolu - Medar Mevkisi
28    Sakarya    Adapazarı Düzce Yolu - Kozluk Caddesi Kesişimi - Kozluk Mevkisi
29    Samsun    Samsun Ordu Yolu - Yalı Mevkisi (Sahil Yolu)
30    Samsun    Samsun Ordu Yolu -Kuşhane Mevkisi
31    Aksaray    Konya Aksaray Yolu - Sultanhanı Mevkisi
32    Kırıkkale    Ankara Kırıkkale Yolu - Irmak Mevkisi
33    Kırıkkale    Ankara Kırıkkale Yolu - Kayadibi Mevkisi
34    Yalova    Bursa Yalova Yolu - Esadiye Mevkisi
35    Düzce    Anadolu Otoyolu - Yeşilyayla Mevkisi
36    Düzce    Anadolu Otoyolu - Muradiye Mevkisi



Emniyet Genel Müdürlüğü yetkilileri, bayram tatillerindeki trafik kazalarının yoğunlaştığı 36 kara noktayla ilgili gerekli düzenleme ve denetimlerin yapılması için il emniyet müdürlüklerini uyardı.

Yetkililer, yoğun bayram trafiğinde dikkatli olmalarını istedikleri sürücüleri uykusuz direksiyon başına geçmemeleri, trafik sıkışıklığının yaşandığı bölgelerde sabırlı olmaları, aşırı hız ve hatalı sollama yapmamaları, emniyet kemerini takarak yolculuk yapmaları ve bütün kurallara uymaları konusunda uyarıda bulunuyor.

Etiketler: kara noktabayramtrafikdikkat


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