Bayram tatilinde yollardaki 'kara noktalara' dikkat

Türkiye'de 2008‐2016 yılları arasında Ramazan ile Kurban bayramlarındaki tatillerde, şehirler arası yollarda meydana gelen 15 bin 336 trafik kazasında bin 137 kişi hayatını kaybetti, 44 bin 941 kişi de yaralandı.

Özellikle dini bayramlarda tatillerini memleketlerinde veya tatil beldelerinde geçirmek isteyen vatandaşların, özel araçları ve toplu taşıma araçları ile yola çıkması yollarda trafik yoğunluğu oluşturuyor.



Tatil yerine bir an önce ulaşmak isteyen sürücülerin bazı trafik kurallarına uymaması nedeniyle de çok sayıda trafik kazası meydana geliyor.



Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından yapılan araştırmaya göre, Türkiye'de 2008‐2016 yılları arasında Ramazan ile Kurban bayramlarında tatil olan 123 günlük dönemde, şehirler arası yollarda meydana gelen 15 bin 336 trafik kazasında bin 137 kişi hayatını kaybetti, 44 bin 941 kişi de yaralandı.



Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılan çalışmada, bayram tatillerindeki trafik kazalarının yoğunlaştığı 36 kara nokta tespit edildi.



Uzmanlarca yapılan çalışma kapsamında, 6 kara nokta bulunan İstanbul ilk sırada yer aldı. İkinci sırada 5 kara noktayla Kocaeli gelirken, bunu 4 kara noktayla Ankara ve 3 kara noktayla Bolu izledi.



Türkiye'de 2008-2016 yılları arasında trafik kazalarının yoğun olarak yaşandığı iller ve meydana geldiği noktalar şöyle sıralandı:



1 Adana Adana Osmaniye Yolu - Özdemir Sabancı Bulvarı Kesişimi - Büyükmangıt Mevkisi

2 Adana Tarsus Ankara Otoyolu - Kadelli Mevkisi

3 Amasya İstanbul - Samsun Yolu Zübeyde Hanım Bulvarı Gümüşhacıköy Mevkisi

4 Amasya Amasya - Erzincan Yolu - Akındağ Yolu Kesişimi - Dörtyol Mevkisi

5 Ankara Ankara Çevre Yolu - Çubuk Barajı - Altındağ Mevkisi

6 Ankara Eskişehir Yolu - Üniversite Caddesi Kesişimi - Bağlıca Mevkisi

7 Ankara Ankara Konya Yolu - Ankara Bala Yolu Kesişimi - Oğulbey Mevkisi

8 Ankara Eskişehir Yolu - Üniversite Caddesi Kesişimi - Bağlıca Mevki - 2

9 Aydın Dr. Sabri Yayla Bulvarı - Selçuk Mevkisi

10 Bolu Ankara Bolu Yolu - Ankara Zonguldak Yolu Kesişimi - Şahnalar Mevkisi

11 Bolu Ankara Bolu Yolu - Anadolu Otoyolu Yeniçağa Bağlantısı Kesişimi - Yeniçağa Mevkisi

12 Bolu Anadolu Otoyolu - 2 Nolu Viyadük - Darıyeri Bakacak Mevkisi

13 Bursa Balıkesir Bursa Yolu - Başköy Mevkisi

14 Edirne İstanbul Edirne Yolu - Edirne Tekirdağ Yolu Kesişimi - Pancarköy Mevkisi

15 İstanbul Haliç Köprüsü - Beyoğlu Mevkisi

16 İstanbul Avrupa Otoyolu - Mahmutbey Viyadüğü Kesişimi – Esenler Mevkisi

17 İstanbul İstanbul Çevre Yolu - Küçük Su Elmalı Bendi Yolu Kesişimi - Elmalı Barajı Mevkisi

18 İstanbul Nuh Kuyusu Caddesi ile Dr. Fahri Atabey Caddesi Kesişimi - Üsküdar Mevkisi

19 İstanbul Avrupa Otoyolu - Selimpaşa Bağlantısı Öncesi - Kamiloba Mevkisi

20 İstanbul Avrupa Otoyolu - Hezarfen Havaalanı Bahşayiş Mevkisi

21 Kocaeli Anadolu Otoyolu - Önder Caddesi Kesişimi - Derince Mevkisi

22 Kocaeli Anadolu Otoyolu - Diliskelesi Mevkisi

23 Kocaeli Anadolu Otoyolu - Kirazlıyalı Mevkisi

24 Kocaeli Anadolu Otoyolu - Tavşancıl Mevkisi

25 Kocaeli Anadolu Otoyolu - Kışladüzü Mevkisi

26 Konya Karaman Konya Yolu - Kantar Caddesi Kesişimi (Kaşınhanı İstasyon Mevkisi)

27 Manisa Balıkesir Manisa Yolu - Medar Mevkisi

28 Sakarya Adapazarı Düzce Yolu - Kozluk Caddesi Kesişimi - Kozluk Mevkisi

29 Samsun Samsun Ordu Yolu - Yalı Mevkisi (Sahil Yolu)

30 Samsun Samsun Ordu Yolu -Kuşhane Mevkisi

31 Aksaray Konya Aksaray Yolu - Sultanhanı Mevkisi

32 Kırıkkale Ankara Kırıkkale Yolu - Irmak Mevkisi

33 Kırıkkale Ankara Kırıkkale Yolu - Kayadibi Mevkisi

34 Yalova Bursa Yalova Yolu - Esadiye Mevkisi

35 Düzce Anadolu Otoyolu - Yeşilyayla Mevkisi

36 Düzce Anadolu Otoyolu - Muradiye Mevkisi







Emniyet Genel Müdürlüğü yetkilileri, bayram tatillerindeki trafik kazalarının yoğunlaştığı 36 kara noktayla ilgili gerekli düzenleme ve denetimlerin yapılması için il emniyet müdürlüklerini uyardı.



Yetkililer, yoğun bayram trafiğinde dikkatli olmalarını istedikleri sürücüleri uykusuz direksiyon başına geçmemeleri, trafik sıkışıklığının yaşandığı bölgelerde sabırlı olmaları, aşırı hız ve hatalı sollama yapmamaları, emniyet kemerini takarak yolculuk yapmaları ve bütün kurallara uymaları konusunda uyarıda bulunuyor.