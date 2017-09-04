Bayram tatilinde trafik kazalarında 103 kişi hayatını kaybetti

Bayram tatilinin son gününde meydana gelen trafik kazalarında 14 kişi yaşamını yitirdi, 88 kişi yaralandı. 10 günlük tatilin başlamasından bu yana yaşanan kazalarda ölü sayısı 103'e, yaralı sayısı ise 640'a yükseldi.

Kurban Bayramı tatilinin onuncu gününde yurdun farklı bölgelerinde meydana gelen trafik kazalarında 14 kişi yaşamını yitirdi, 88 kişi yaralandı.



AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 10 günlük bayram tatilinin son gününde Adıyaman, Ağrı, Balıkesir, Bursa, Denizli, Gaziantep, Giresun, Hatay, İzmir, Kastamonu, Kocaeli, Kütahya, Mardin, Manisa, Sakarya, Samsun, Sinop, Şanlıurfa trafik kazaları meydana geldi. Kazalarda 14 kişi yaşamını yitirdi, 88 kişi yaralandı.



Tatilin başlamasından bu yana kazalarda ölü sayısı 103'e, yaralı sayısı ise 640'a yükseldi."