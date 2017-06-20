Beşir Derneği 'Bayramlık Paylaşım Noktası' hizmete açıldı

Beşir Derneği Bayramlık Paylaşım Noktası, İstanbul Sancaktepe'de düzenlenen törenle açıldı.

Beşir Derneği, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi ihtiyaç sahibi aileleri sevindirecek yeni bir projeye imza attı. Derneğin İstanbul Anadolu Yakası Bölge Müdürlüğünce hayata geçirilen Türkiye'deki ilk "Bayramlık Paylaşım Noktası" İstanbul Sancaktepe'de hizmete girdi.



Yardıma muhtaç ailelerin bayramlık kıyafet ihtiyacının karşılanması amacıyla oluşturulan Bayramlık Paylaşım Noktası'nın açılış töreni Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.



Törende konuşan Beşir Derneği Genel Müdür Fatih Sarıyar, Ramazan ayına veda ediyor olmanın hüznüyle yaklaşan bayramın getirdiği mutluluğun bir arada yaşandığı bugünlerde ihtiyaç sahibi ailelerin de aynı sevinci tatmasını istediklerini belirtti.







Bu doğrultuda ilkini Suriye'nin İdlib kentinde hizmete açtıkları Bayramlık Paylaşım Noktası'nın ikincisini ise İstanbul'da açtıklarını ifade eden Fatih Sarıyar, dernek adına tüm bağışçılara teşekkürlerini sundu.







Bayramlık Paylaşım Noktası, konuşmaların ardından okunan dua ile hizmete girdi. Erkek, kadın ve çocuk reyonları bulunan paylaşım noktasında, yüzlerce farklı çeşitte giysi ve ayakkabı yer alıyor. Gerçek ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen aileler, hiçbir ücret ödemeden buradaki yardımlardan yararlanabiliyor.









Sancaktepe Yenidoğan Mahallesi Barbaros Caddesindeki Beşir Derneği Bayramlık Paylaşım Noktası, 11.00 ila 17.00 saatleri arasında arife gününe kadar bölge halkına hizmet vermeye devam edecek.







