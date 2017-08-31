Bayram namazı saatleri
Bayram namazı Ankara'da saat 06.56, İstanbul'da 07.11, İzmir'de 07.20, Iğdır'da ise 06.11'de kılınacak.
Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, illerdeki bayram namazı saatleri şöyle:
Adana 06.48, Adıyaman 06.36, Afyonkarahisar 07.06, Ağrı 06.16, Aksaray 06.52, Amasya 06.44, Ankara 06.56, Antalya 07.07, Ardahan 06.16, Artvin 06.20, Aydın 07.17, Balıkesir 07.16, Bartın 06.57, Batman 06.24, Bayburt 06.26, Bilecik 07.07, Bingöl 06.26, Bitlis 06.20, Bolu 07.01, Burdur 07.08, Bursa 07.11, Çanakkale 07.22, Çankırı 06.53, Çorum 06.47, Denizli 07.13, Diyarbakır 06.28, Düzce 07.02, Edirne 07.20, Elazığ 06.31, Erzincan 06.30, Erzurum 06.22, Eskişehir 07.06, Gaziantep 06.40, Giresun 06.33, Gümüşhane 06.29, Hakkari 06.14, Hatay 06.45, Iğdır 06.11, Isparta 07.07, İstanbul 07.11, İzmir 07.20, Kahramanmaraş 06.41, Karabük 06.56, Karaman 06.56, Kars 06.15, Kastamonu 06.52, Kayseri 06.46, Kırıkkale 06.54, Kırklareli 07.18, Kırşehir 06.51, Kilis 06.41, Kocaeli 07.07, Konya 06.59, Kütahya 07.08, Malatya 06.35, Manisa 07.19, Mardin 06.26, Mersin 06.51, Muğla 07.16, Muş 06.22, Nevşehir 06.49, Niğde 06.50, Ordu 06.35, Osmaniye 06.44, Rize 06.25, Sakarya 07.05, Samsun 06.41, Siirt 06.21, Sinop 06.46, Sivas 06.40, Şanlıurfa 06.34, Şırnak 06.19, Tekirdağ 07.17, Tokat 06.41, Trabzon 06.28, Tunceli 06.30, Uşak 07.11, Van 07.11, Yalova 07.10, Yozgat 06.48, Zonguldak 06.59.