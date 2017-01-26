ByLock kullanan 31 asker ve 8 polis tutuklandı

FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında Kilis merkezli 4 ilde "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 asker, Gaziantep'te 8 polis, Karaman'da 14 asker ve polis tutuklandı.

Kilis merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, 9 jandarma personeli tutuklandı.



Kilis Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Kilis merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında, örgütün şifreli mesajlaşma programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla Kilis, Kocaeli, Gaziantep ve Tokat'ta gözaltına alınan çeşitli rütbelerde 9 asker, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.



Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan zanlılar tutuklandı.



Kilis merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında, örgütün şifreli mesajlaşma programı "ByLock"u kullandıkları belirlenen çeşitli rütbelerde 10 asker için gözaltı kararı verilmiş askerlerden 9'u gözaltına alınmıştı.



GAZİANTEP'TE "BYLOCK" KULLANAN 8 POLİS TUTUKLANDI



Öte yandan, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğündeki polislere yönelik düzenlenen operasyonda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 16 polis, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Savcılık sorgularının ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan 16 polisten 8'i tutuklanırken, 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Gaziantep'te, 23 Ocak'ta terör örgütünün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonda, aralarında polisler ve eşlerinin de bulunduğu 46 kişi gözaltına alınmıştı.

KARAMAN'DA 14 TUTUKLAMA



Karaman Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında ise FETÖ/PDY ile bağlantısı olduğu değerlendirilen ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 20 kişiden 14'ü emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edildi.



Savcılık ifadelerinden sonra tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye çıkarılan 9 emniyet mensubu, 5 muvazzaf asker tutuklandı.



Haklarında gözaltı kararı bulunan 12 kişinin yakalama çalışmaları devam ediyor.