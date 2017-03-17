Başbakan Binali Yıldırım: Baştan aşağı ofsayt!

Başbakan Binali Yıldırım, Bayburt'ta referandum mitinginde yaptığı konuşmada, Baykal'ın çirkin benzetmesiyle ilgili sert ifadeler kullandı.

Başbakan Binali Yıldırım, Bayburt'ta referandum mitinginde yaptığı konuşmada, Baykal'ın çirkin benzetmesiyle ilgili, "CHP'nin önceki genel başkanı bir konuşma yapıyor, konuşma baştan aşağı ofsayt. Bir tane doğru bir şey yok. Ama öyle bir laf etti ki inanın çok üzüldüm. Şöyle diyor; 'böyle bir yetkiyi peygambere versen peygamberi bozarsın.' Haşa. Peygambere saygısızlık ne haddine. Bunların, bu aziz milletin inançlarına bile saygıları yok. Ağzından çıkanı bunların kulakları duymuyor" dedi.



Başbakan Binali Yıldırım, Bayburt'ta referandum mitinginde yaptığı konuşmada, "Öyle bir iş yapalım ki bu darbeciler gelmesin, zayıf iktidarlar memleketin başına dert olmasın dedik, anayasa değişikliğini önünüze getirdik" dedi.



Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkan satırlar şöyle oldu:



Biz Türkiye genelinde güçlü bir evet çıkacağını görüyoruz, buna inanıyoruz. Bayburt'ta MHP'ye, BBP'ye gönül vermiş tüm kardeşlerimiz evet diyecek. İstiyoruz ki kardeşliğimiz zarar görmesin, huzurumuz daim olsun. Darbe diye bir tehdit artık Türkiye'de olmayacak. Yargı, mahkemeler hem bağımsız hem de tarafsız olacak. Kılıçdaroğlu, kendisi bile neye hayır dediğinin farkında değil. Bu anayasa değişikliğine evet demek için yüzlerce sebep var ama hayır diyenlerin söyleyeceği tek bir neden yok. Ana muhalefet salon salon geziyor ama kendisi bile niye hayır diyeceğinin farkında değil çünkü metni okumamış. 16 Nisan'dan sonra ana muhalefetin işi zor, bugün olduğu gibi yattıkları yerden siyaset yapamayacaklar, çalışacaklar.



"BAYKAL'IN KONUŞMASI BAŞTAN AŞAĞI OFSAYT"



CHP'nin önceki genel başkanı bir konuşma yapıyor, konuşma baştan aşağı ofsayt. Bir tane doğru bir şey yok. Ama öyle bir laf etti ki inanın çok üzüldüm. Şöyle diyor; 'böyle bir yetkiyi peygambere versen peygamberi bozarsın.' Haşa. Peygambere saygısızlık ne haddine. Bunların, bu aziz milletin inançlarına bile saygıları yok. Ağzından çıkanı bunların kulakları duymuyor.





"HAYIR DEMEK İÇİN DİLLERİNİ DEĞİŞTİRDİLER"



16 Nisan'dan sonra milletten yetki alamayan hiç kimse iktidar olamayacak darbe heveslileri avucunu yalayacak, birileri bu yüzden haddi aşan ifadeler kullanıyor. PKK, Kandil'de Avrupa'da açıklamalar yapıyor ve evet çıkarsa biz biteriz diyor. Avrupa hayır demek için dillerini değiştirdi, gazetelerini Türkçe çıkarıyor, bu sayede Türkçe de öğreniyorlar. Bu millet kimin evet kimin hayır dediğini çok iyi biliyor. CHP, terör örgütleri hayır diyorsa Bayburt evet der.