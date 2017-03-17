Baykal derhal özür dilesin

Sağlık Bakanı Akdağ, CHP'li Baykal'ın Trabzon'da yaptığı konuşmada kullandığı bazı ifadeler nedeniyle özür dilemesi gerektiğini belirtti.

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın Trabzon'da yaptığı "Beşer şaşar. Böyle bir yetkiyi peygambere versen peygamberi bozarsın, olmaz. Kimseye bu yetki verilmez. Verilmemelidir." açıklamasına ilişkin, "Kalksın özür dilesin. Bu milletin böyle laflara tahammül etmesi imkansızdır. Rencide olduk. Siyaset, politika yapacağım diye bu milletin değerlerine laf söyletmeyiz. Laf söyleyemeyeceğinizi de 16 Nisan'da bu millet size gösterecek. O hadsizliğin cevabını o gün alacaksınız. Yakışır mı, böyle bir benzetme yapılır mı?" dedi.



Halk oylaması çalışmaları kapsamında Erzurum'da bulunan Akdağ, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile Pasinler ilçesini ziyaret etti.



Kaymakam Harun Ersin Polat'tan brifing alan Akdağ, daha sonra ilçe meydanında seçim otobüsü üzerinden vatandaşlara hitap etti.



Akdağ, AK Parti ve MHP'nin omuz omuza verip uzlaşarak halkın önüne referandumu getirdiğini hatırlattı.



Uzlaşma sürecinde birliktelik gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür eden Akdağ, şöyle konuştu:



"Türkiye, tarihin bu döneminde, 16 Nisan'a giderken önemli bir dönemeçle karşı karşıyadır. Bu güzel memleketimizin, bu tertemiz toprağımızın, dedemizin şehit kanlarıyla sulayarak emanet ettiği topraklar üzerinde emelleri olanlar var. Bu topraklar üzerinde terör örgütlerinin ve arkasındaki ülkelerin emelleri var. Ama gözümüzün bebeği Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan'ın dediği gibi, 'ister DEAŞ, PKK, DHKP-C, ister FETÖ topunuz gelin.' Bizim arkamızda Pasinler, Erzurum ve büyük Türk milleti var. Allah'ın izniyle siz böyle dimdik arkamızda durduğunuz sürece bu milletin sırtını kimse yere getiremez."



"AVRUPA ÜLKELERİ BU YANLIŞIN BEDELİNİ ÖDEYECEK"



Avrupa ülkelerinin Türkiye'ye karşı son günlerdeki tutumuna değinen Akdağ, Avrupa ülkelerinin yanlış hareketler içerisinde olduğunu belirtti.



Recep Akdağ, "Bazı Avrupa ülkelerinin yaptığına bakmayın, bunlar yanlış yapıyorlar. Bu yanlışın bedelini ödeyecekler. Hem de bu yanlıştan geri dönecekler. Bu gün Hollanda, Almanya'ya ne olmuş ki bizim referandumumuza karışıyorlar. Onları ilgilendirir mi? Onların ne haddineymiş? Hollanda, Almanya, diğer Avrupa ülkeleri bunları ülkelerinde büyütüp besledikleri PKK'lılara yapsınlar. Senelerdir PKK'ya kucak açtılar. Bu yetmezmiş gibi onların ülkede para, haraç toplamalarına, PKK'nın paçavralarını caddelerinde arzıendam etmelerine müsaade ettiler. Ne yaparsa yapsınlar, bu milletin gücü PKK'ya ve onların arkasındaki şer güçlere de yeter." değerlendirmesinde bulundu.



Akdağ, halk oylaması sürecinde kimin hangi safta kimlerle yan yana durduğuna iyi bakılması gerektiğine dikkati çekti.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile HDP'nin yan yana durduğunu savunan Akdağ, CHP ve HDP'nin halk oylamasının olmaması için için çok uğraştığını söyledi. Bakan Akdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Halbuki korkunun ecele faydası yok. 16 Nisan geldi çattı. Pasinler, HDP'ye de Kılıçdaroğlu'na da onların arkasındakilere de 'yeter söz ve karar milletindir' diyecek. 16 Nisan, sizin konuşacağınız gün. Kılıçdaroğlu yanında HDP, arkasında Kandil, onun yanında FETÖ, benim Hasankaleli kardeşim bu safta onların yanında durur mu? Bu tarafta da mazlumların umudu göz bebeğimiz Recep Tayip Erdoğan, yanında Başbakanımız Binali Yıldırım, yanında MHP Genel Başkanı Bahçeli onun yanında da rahmetli Sayın Muhsin Yazıcıoğlu'nun izinde yürüyen arkadaşlarımız. Duracağımız saf belli değil mi?"



"MEMLEKETİ GÜZEL GÜNLER BEKLİYOR"



Hükümet olarak güçlü bir Türkiye istediklerini aktaran Akdağ, hedefine yürüyerek değil, koşarak giden bir Türkiye arzu ettiklerini dile getirdi.



Güçlü Türkiye için çocukların, gençlerin geleceğe hep birlikte "evet" diyeceklerini vurgulayan Akdağ, "Memleketi güzel günler bekliyor. Siz hiç merak etmeyin. Bazı Avrupalı politikacıların ve devletlerin Türkiye'nin önünü kesme çabaları beyhudedir. Onların gücü yetmez. Gücü yetseydi 15 Temmuz'da o hain FETÖ çetesinin gücü bu millete yeterdi. Bütün Türkiye onlara öyle bir tokat vurdunuz ki o tokadın sesi, Pensilvanya'dan çıktı." ifadelerini kullandı.



"BAYKAL ÇIKSIN DERHAL ÖZÜR DİLESİN"



Sağlık Bakanı Akdağ, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın Trabzon'da yaptığı açıklamaya değinerek, Baykal'ın sözlerinin kabul edilemez olduğunu belirtti. Akdağ, şunları kaydetti:



"Benim edebim müsaade etmez onu tekrarlamaya. Buradan, Erzurum'dan, Pasinler'den, Sayın Deniz Baykal'a sesleniyorum. Yaptığı hatayı derhal görsün. Çıksın bütün milleten özür dilesin. Ne söyledi biliyor musunuz? 'Bu kadar güç bir adama verilmez, peygambere bile verilse...' devamını ben söylemiyorum. Kalksın, özür dilesin. Bu milletin böyle laflara tahammül etmesi imkansızdır. Rencide olduk. Siyaset, politika yapacağım diye bu milletin değerlerine laf söyletmeyiz. Laf söyleyemeyeceğinizi de 16 Nisan'da bu millet size gösterecek. O hadsizliğin cevabını o gün alacaksınız. Yakışır mı, böyle bir benzetme yapılır mı?"



Konuşmasının sonunda Akdağ, seçim otobüsü üzerinde AK Parti İlçe Başkanı Rahmi Kaya ve MHP İlçe Başkanı Selçuk Günaştı ile bir eliyle "bozkurt" diğer eliyle ise "rabia" işareti yaparak, alandaki vatandaşları selamladı.