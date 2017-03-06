Bayer Leverkusen Tayfun Korkut'a emanet

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayer Leverkusen, görevine son verilen teknik direktör Roger Schmidt'in yerine Tayfun Korkut'un getirildiğini açıkladı.

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayer Leverkusen, görevine son verilen teknik direktör Roger Schmidt'in yerine Tayfun Korkut'un getirildiğini açıkladı.



Alman kulübünden yapılan açıklamada, Bayer Leverkusen'in 42 yaşındaki Korkut ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladığı belirtildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen kulübün üst yöneticisi (CEO) Michael Schade, geçirdikleri zor dönemi Tayfun Korkut ile aşmaya çalışacaklarını ifade etti.



Bundesliga'da ilk kez 31 Aralık 2013'te Hannover 96'nın başına geçen Korkut, bu kulüpte 20 Nisan 2015 tarihine kadar görev yapmıştı.



Tayfun Korkut, daha sonra Haziran 2016'da 2. Lig takımı Kaiserslautern ile anlaşmış ancak 6 ay sonra görevinden istifa etmişti.

"YETENEKLİ VE POTANSİYELLİ BİR TAKIMLA ÇALIŞACAĞIM İÇİN MUTLUYUM"



Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Bayer Leverkusen'in teknik direktörlüğüne getirilen Tayfun Korkut, yetenekli ve büyük potansiyele sahip bir takımı çalıştıracağından dolayı mutlu olduğunu söyledi.



Tayfun Korkut, Bayer Leverkusen Kulübünün üst yöneticisi Michael Schade ve sportif direktör Rudi Völler ile düzenlediği basın toplantısında, yeni görevi için sevinçli olduğunu ifade ederek, "Böylesine yetenekli ve büyük potansiyele sahip bir takımla çalışacağımdan dolayı mutluyum." diye konuştu.



Takıma ivme kazandırarak Bayer Leverkusen'in hedeflerine ulaşmasını ümit ettiğini aktaran Korkut, sezonu kulübe yakışır bir şekilde tamamlamak istediklerini belirtti.



Korkut, uzun vadeli anlaşmaların çoğu zaman erkenden feshedildiğini, bundan dolayı sözleşmesinin sezon sonuna kadar yapılmasının kendisi için bir sorun teşkil etmediğini aktardı.



Takımla tanışması ve Bayer Leverkusen'e uyum sağlamasının önemli olduğunu belirten 42 yaşındaki teknik adam, hedeflere ulaşmak için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.

VÖLLER: İYİ FİKİRLERİ VAR



Rudi Völler de Tayfun Korkut'u Türk Milli Takımı'nda antrenör olduğu dönemden tanıdığını anlatarak, "Tayfun Korkut ile o dönemde sohbet ettik. Nasıl futbol oynanacağı konusunda iyi fikirleri var." şeklinde konuştu.



Tayfun Korkut'un başarılı olacağına ve futbolcularla iyi iletişim kuracağına inandıklarını belirten Völler, sezon sonunda Korkut'un sözleşmesini uzatmalarının mümkün olabileceğini dile getirdi.



Bu sezon için belirledikleri hedeflerin tehlikeye girmesi nedeniyle bir önceki teknik direktör Roger Schmidt'in görevine son verdiklerini vurgulayan Schade ise takımı Tayfun Korkut'a emanet etmekten dolayı mutlu olduğunu belirtti.