Bayburt'ta şanslı isimler "yüksük makarna"dan çıktı

Bayburt'ta, geçici görevli olarak çeşitli kurumlarda istihdam edilecek bin 500 kişilik kadro için kura çekimi yapıldı.

Toplum Yararına Programı kapsamında 2017 yılında Bayburt Belediyesi, İl Özel İdaresi, Bayburt Üniversitesi, Demirözü, Aydıntepe, Gökçedere ve Arpalı belediyeleri, Orman İşletme Müdürlüğü ile İl Müftülüğü olmak üzere toplam 9 projede çeşitli işlerde geçici süreyle çalışacak bin 500 kişilik kadro için 2 bin 700 kişi başvurdu.



Bunun üzerine Merkez Spor Salonu'nda noter huzurunda kura çekimi yapıldı.



Yoğun kalabalığın olduğu kura çekiminde, isimlerin yazılı olduğu kağıtlar tek tek katlanarak yüksük makarnalara takıldıktan sonra kutuya atıldı. Kura çekimini yapan noter, isimlerin yazılı olduğu makarnaları kutudan çekerek şanslı isimleri belirledi.



Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Abdullah Kahveci, gazetecilere yaptığı açıklamada, projelerin 15 Mart itibarıyla başlayacağını söyledi.



Toplum Yararına Programı kapsamında 2 bin 700 kişinin müracaatta bulunduğunu belirten Kahveci, bunların içinden bin 500 kişinin işe başlayacağını ifade etti.



Kahveci, işe alınacak kişilerin bazılarının noter kurasıyla belirlendiğini dile getirerek, "Müracaat sayısı dolmayan yerlerde noter kurası çekmeyeceğiz. Toplamda 9 projemiz var. Belediyelerden sadece Gökçedere'de başvurular kadro sayısı geçtiğinden noter kurası çekilecek. Diğer belediyelerin hepsinde sayı tamamlanmadığından başvuruda bulunan herkes başlayacak. İl Özel İdaresi, İl Müftülüğü, Orman İşletme Müdürlüğü, Bayburt Üniversitesinde kontenjan sayısını geçtiği için noter kurasıyla belirliyoruz." dedi.



Projelerin 15 Mart itibarıyla başlayacağını ve 6 ay süreyle geçici olarak istihdam edileceğini kaydeden Kahveci, "Bu kişiler Orman İşletme Müdürlüğünde ağaç işleri, üniversitede çevre temizliği ve çevre düzenlemesi, belediyelerimizde belediyelerin kapsama alanına giren işlerde, müftülükte Kur'an kursları ve camilerde temizlik işleri, özel idarede ise köylerin bütün işleriyle ilgilenecek." diye konuştu.