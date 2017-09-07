Bayat ekmekler hayvanlar için toplanıyor

Şanlıurfa'da, sokaklarda her gün toplanan ortalama 1 ton bayat ekmeğin hayvanlara yem olarak dağıtımı sağlanıyor.

Ekmek israfını önlemek için 3 yıl önce "Ekmek nimettir yeri çöp değildir" projesi başlatan Haliliye Belediyesi, bu kapsamda 32 mahallede çöp kutularının yanına 800 bayat ekmek kutusu yerleştirdi.



Her sabah kutuları kontrol eden ekipler, topladıkları bayat ekmekleri Ahmet Yesevi Mahallesi'ndeki depoya götürüyor. Burada elden geçirilen ekmeklerin bir bölümü daha sonra hayvan barınaklarına, besicilere ve parklardaki kuş yemliklerine bırakılıyor.



Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, konuya ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, ekmek israfına dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla proje yürüttüklerini söyledi.



Bayat ekmekleri değerlendirmek amacıyla sürdürdükleri çalışmaya vatandaşın da destek verdiğini vurgulayan Demirkol, şunları kaydetti:



"Mahallelere koyduğumuz kutulardan günlük 1 ton bayat ekmek topluyoruz. Bunları daha sonra hayvan barınaklarına ve besicilere veriyoruz. İhtiyaç duyulan semtlere yeni kutular yerleştireceğiz. Bayat da olsa ekmeklerin çöpe gitmesini istemiyoruz. Her ailenin tüketebileceği kadar ekmek almasını öneriyoruz."



Vatandaşlardan Osman Çelik de uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, çöp konteyneri yanına konulan kutuların halkı ekmeği çöpe atmaktan caydırdığını belirtti.