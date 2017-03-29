Batman'da 'Teröre Hayır, Kardeşliğe Evet' mitingi

Batman'ın Sason ilçesinde “Teröre Hayır, Kardeşliğe Evet” mitingi yapıldı.

Batman'ın Sason ilçesinde “Teröre Hayır, Kardeşliğe Evet” mitingi yapıldı.



İlçede düzenlenen “Teröre Hayır, Kardeşliğe Evet” mitinginde vatandaşlar, terör örgütlerine tepki gösterdi.



Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Ziya Sözen, burada yaptığı konuşmada "Nefes alıp verebiliyorsak, bunu güvenlik güçleri, şehitler ve gazilere borçluyuz." dedi.



Başta Sason olmak üzere, Doğu ve Güneydoğu'nun birçok il ve ilçesinde bu hain, terör örgütü PKK’nın yaşlıları, çocukları, anneleri ve bacıları katlettiğini ifade etti.



Buraya kendilerine hizmet etmeye gelen polis, asker ve güvenlik korucularını şehit ettiklerini anlatan Sözen, "Bunu arkasındaki siyasi uzantı parti HDP ile beraber yaptılar. Bunu yaparken de sözde 'biz vatansever Kürt halkının, Arap halkının, Zaza halkının, hakkını hukukunu savunuyoruz' diye yaptılar." diye konuştu.



Sözen, “Ey Amerika’nın, İsrail’in, FETÖ'nün, Almanya’nın, Hollanda’nın maşaları, ey katil PKK, ey onun arkasındaki ikiyüzlü HDP, sizler bizim temsilcimiz olamazsınız." dedi.



Hiçbir HDP'li yöneticinin çocuğunun dağa çıkmadığına ve ölmediğine dikkat çeken Sözen, şunları söyledi:



"Hiçbir HDP’li milletvekilinin, hiçbir HDP’li belediye başkanının, hiçbir HDP’li eş başkanının veya bunların üst düzey yöneticilerinin çocuklarının dağa çıktığını gördünüz mü? Öldüğünü gördünüz mü? Çocukları dağa götürülen vatandaşlar da bizim vatandaşlarımız, onları zorla dağa götürüp alıkoyuyorlar. Daha sonra da bir tabutun içerisinde onun cenazesini gönderiyorlar. Çocukları dağa götürülen vatandaşlara sesleniyorum, 'HDP’lilerin kapısına dayanın, nereden getirecekseniz getirin, bizim çocuklarımızı bize getirin' deyiniz. 'Siz bizim çocuklarımızı getirmezseniz biz de sizin çocuklarınızı alıkoyacağız deyin."



Sözen, kendilerini bu coğrafyadan atmaya ve silmeye çalışanlara asla müsade etmeyeceklerini bildirdi.