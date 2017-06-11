Batman'da teröre tepki

Batman'da vatandaşlar PKK'lı teröristlerce Kozluk ilçesinde ile Bekirhan Belde Jandarma Karakolu önünde gerçekleştirilen saldırıları lanetledi.

Turgut Özal Bulvarı'nda toplanan vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları taşıyarak, "Kahrolsun PKK" sloganları attı.



AK Parti Batman İl Başkanı Diyaettin Uçar, grup adına yaptığı açıklamada, Türkiye'de kardeşlik ikliminin gelişmesinden rahasız olan birtakım güç odaklarının bu tür terör saldırılarını gerçekleştirdiklerini söyledi.



Terör saldırılarının huzura, barışa ve kardeşliğe yapıldığını vurgulayan Uçar, "Kozluk ilçemiz ve Bekirhan beldemizde iki genç fidanımızın şehadetiyle sonuçlanan hain terör saldırılarını en yüksek sesle ve nefretle kınıyoruz. Hiçbir etnik kökeni ayırt etmeden teröre maruz kalmış tüm kardeşlerimizi rahmetle anıyoruz." ifadelerini kullandı.



Uçar, PKK'lı teröristlerin Kozluk ilçesinde belediye başkanının aracına yönelik saldırısı sırasında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Şenay Aybüke Yalçın'ın bazı kesimlerce görmezden gelindiğini ifade etti.



Şehitlerin hatırasını gelecek nesillere aktarmanın ülkeyi seven herkesin ortak sorumluluğu olduğunu dile getiren Uçar, şöyle konuştu:



"Katil örgütlerin ve işbirlikçilerinin aramızdan aldığı Şenay Aybüke Yalçın öğretmen ve Uzman Çavuş Soner Fazlıoğlu kardeşimize kıyanlar bilsin ki siz sadece çocuklarımızın geleceğini aydınlatan genç bir fidanı ve ülkemizin geleceğini koruyan bir Mehmetçiği değil çocuklarımızın geleceğini de katlettiniz. Ama şu unutulmasın ki hain saldırılarla yitirdiğimiz canlarımız bu ülkede nefes alan her insanın yüreğinde ilelebet yaşayacaktır."



AK Parti İl Başkanı Uçar, insanların katledildiği hiçbir davanın hak olamayacağını savunarak, sözlerini şöyle tamamladı:



"Bilmelisiniz ki bu ülkede ne Aybüke öğretmenler ne de Mehmetçikler hiçbir zaman bitmeyecektir. Bin bir ümitle çocuklarımızı aydınlatmaya gelen ve gelecek öğretmenlerimizi ve Mehmetçiklerimizi asla ve hiçbir zaman yıldıramayacaksınız. Hayalleri olan çocuklarımızın umutları, genç öğretmenlerimizle birlikte filizlenmeye devam edecektir."