Batman'da terör operasyonu

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda kaya kovuğuna gizlenmiş 106 PKMS biksi mermisi ele geçirildi.

Batman'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda kaya kovuğuna gizlenmiş 106 PKMS biksi mermisi ele geçirildi.



Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik Gercüş-Hasankeyf ilçeleri arasında operasyon gerçekleştirildiği bildirildi.



Açıklamada, operasyonda kaya kovuğuna gizlenmiş plastik bidon içerisinde 106 PKMS biksi mühimmatı ile 1 buçuk voltluk 4 pil ele geçirildiği kaydedildi.



Delil niteliği taşıyan malzemelere el konulduğu, diğerlerinin ise savcılığın talimatıyla imha edildiği belirtildi.