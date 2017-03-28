Batman'da terör operasyonu

Batman'ın Gercüş ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 2 sığınakta çok miktarda mühimmat bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçe kırsalında terör örgütü PKK mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, kış üstlenme bölgelerinin tespit edilmesi, sığınak, barınak ve depo alanlarının imha edilmesi amacıyla operasyon düzenlendiği bildirildi.



Operasyonlarda, 2 sığınak içerisinde 2 savunma tipi el bombası, 2 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 88 makineli tüfek mühimmatı, 133 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 10 pil, çok sayıda ilaç ile bol miktarda yaşam malzemesi ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlerin kararlılıkla süreceği belirtildi.



Batman Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla delil niteliğinde olan malzemelere el konulduğu, diğer malzemelerin ise yerinde imha edildiği kaydedildi.