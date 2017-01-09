Batıdan doğuya 'sevgi paketi'

Ülkenin batısından gönderilen ve içerisinde giyim malzemeleriyle sevgi dolu mektupların yer aldığı yardım paketleri, Van'ın kırsal alanında eğitim gören öğrencilere dağıtıldı.

Van'ın kırsal alanında eğitim gören öğrencilere, Türkiye'nin batısındaki farklı illerden giyim malzemeleri ve yaşıtlarının yazdığı mektuplar gönderildi.



Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencilerinin de aralarında bulunduğu Van Gençlik Merkezi ve Doğa Sporları Kulübü üyeleri, farklı illerdeki yardımseverlerce gönderilen ve içerisinde giyim malzemeleriyle çocukların yazdığı mektupların bulunduğu yardım paketlerini kırsal alanda eğitim gören çocuklara ulaştırdı.



Kulüp Yöneticisi İnan Bozkayar, Tuşba ilçesine bağlı Çolpan Mahallesi'ndeki ilkokulda giyim malzemeleri ve mektupları dağıtım sırasında yaptığı konuşmada, yardımseverlerle öğrenciler arasında köprü görevi yürüttüklerini söyledi.



Önceden belirledikleri öğrencilerin bilgilerini yardım yapacak kişilere ileterek yardım zinciri oluşturduklarını anlatan Bozkayar, "Okulda eğitim gören 18 öğrencimize bot ve montları giydirdik. Ziyaretlerimizde sadece hediye paketlerini vermiyor, onların unutamayacağı birgün yaşamaları için farklı etkinlikler de yapıyoruz. Çok eğlenceli ve güzel bir gün geçirdik." dedi.

MEKTUPLAR DUYGULANDIRDI



Yardım malzemelerinin bulunduğu kutularda öğrencilere ulaştırılmak üzere yazılmış mektupların da yer aldığını aktaran Bozkayar, yardımı yapanların sadece hediye değil sevgilerini de gönderdiğini belirtti.



Gönderilen hediyelerin ücra köylerdeki çocukları sevindirdiğini anlatan Bozkayar, şöyle konuştu:



"Biz, adı, soyadı, giydiği mont ve botların numaralarını gönderiyoruz. Onlar da topladıkları bu yardımları adı yazan çocuğumuza ulaştırılmak üzere kargoyla gönderiyorlar. Ayrıca yurt dışından da bize yardım gönderenler oluyor. Güzel günler, güzel yarınlar için hep birlikte köydeki çocuklar için çalışıyoruz. Kutulardaki mektuplar da çocukları çok sevindirdi."



Kulüp üyesi Bahtışen Gören de birbirinden güzel mesajların yer aldığı notları hediyeleriyle çocuklara ulaştırmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.



"İhtiyacı olan çocuklara ulaşmak ve onların mutluluğuna şahit olmayı herhangi bir kelime ile anlatamayız." diyen Gören, "Onları mutlu görmek bizi de mutlu ediyor. Onların yüzünde gülümsemeyi görmek bizi gururlandırıyor. Seviliyoruz, seviyoruz burada." ifadesini kullandı.



Okulun 4. sınıf öğrencisi Elanur Akmaç da yardımları gönderen ve okullarına ulaştıran kulüp üyelerine teşekkür etti.



Yeni kıyafetlerini giyen öğrenciler okulda halay çekip kartopu oynadı.