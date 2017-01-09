Batıdan doğuya

Son Dakika!
- Çipli kimlik kartlarına yoğun başvuru- 16:04
- İstanbul’da kar yağışı etkisini artırarak sürdürüyor- 15:34
- Darbe girişimi en büyük ihanettir- 15:27
- Kamunun dijital verileri tek merkezde toplanacak- 14:09
- İDO'nun tüm dış hat seferleri iptal- 13:51
- Tedavi gördüğü hastaneden açıklama yapıldı- 13:41
- Memurlar bugün erken paydos edecek- 13:03
- ABD’den iki öncelikli beklentimiz var- 12:49
- Mehmetçik kar kış dinlemedi- 11:31
- Dolar tarihi zirvesini gördü- 10:37
EN ÇOK İZLENEN VİDEOLAR
DİĞER GALERİLER
- İstanbul'da kar yağışı
- Eski İran Cumhurbaşkanı Haşimi Rafsancani'nin vefatı
- Olumsuz hava koşulları domates fiyatını etkiledi
- Bursa'daki hayvanat bahçesi de beyaza büründü
- Başbakan Yıldırım Irak'ta
- Teleferikle yaylada kar keyfi
- AVM'nin girişi sokak hayvanlarına yuva oldu
- İstanbul'da kış
- Moskova'da dondurucu hava
- Fenerbahçe - Denizlispor
- Tunus'ta terörle mücadele
- Sarayköy 33. Geleneksel Deve Güreşleri Festivali
- Yurtta kış
- Sarıkamış şehitleri anılıyor
- Kastamonu'da kar yağışı
- Günün gazete manşetleri
- Günün gazete manşetleri
- Suriyeli yetimlere eğlence
- İzmir'de kar yağışı
- "Sanat ve Biz" sergisi
- ABD'de havalimanında silahlı saldırı
- Washington Wizards - Minnesota Timberwolves
- İstanbul'da kar yağışı
- Günün gazete manşetleri
- Antalya'da şiddetli rüzgar
- Çorum'da el sanatları ve hediyelik eşya fuarı açıldı
- Yazın futbol kulüplerinin, kışın da doğaseverlerin gözdesi
- Yüksekova'da tiyatro sevinci
- Hemşehrileri şehit kahraman polisle gurur duyuyor
- Faciayı önledi kendisi şehit düştü
- Chicago'da "15 Temmuz Milli İradenin Yükselişi Sergisi"
- Sarıkamış Harekatı'nın 102. yılı
- Başkale 'de Sis ve Soğuk Hava Hayatı Olumsuz Etkiliyor.
- 2017 Katar ExxonMobile Açık Tenis Turnuvası
- Pakistan'da balıkçılık
- Julio Borges Venezuela Meclis Başkanı seçildi
- 2016 CAF ödül töreni
- Los Angeles Petersen Otomotiv Müzesi
- Günün gazete manşetleri
- MDOB "Masal Şatosu"nun prömiyerini yapacak