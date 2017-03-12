"Batı'dakilerin ayarı bozuluyor, daha da bozulacak"

Başbakan Binali Yıldırım, "Şimdi biz bu eserleri yapıyoruz ya, Batı'dakilerin ayarı bozuluyor, daha da bozulacak. Güneş doğudan doğuyor, 'batı'dan hayır gelmez." dedi.

Başbakan Yıldırım, İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu'nun Gemlik-Bursa kesimi açılış törenine katılarak, vatandaşlara hitap etti.



Halk oylamasına bir aydan biraz fazla zaman kaldığını ve Türkiye'nin her tarafını dolaşarak vatandaşlarla bir araya geldiklerini dile getiren Başbakan Yıldırım, bugün de İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Gemlik ve Bursa arasındaki 25 kilometrelik kısmının açılışını gerçekleştireceklerini söyledi.



Otoyolun Osmangazi Köprüsü-Gemlik ve 26 kilometrelik Kemalpaşa-İzmir kısmını daha önce açtıklarını anımsatan Yıldırım, bugünkü açılışla otoyolun 100 kilometrelik kısmının tamamlanmış olduğunu belirtti. Başbakan Yıldırım, otoyolun üçte birlik kısmının tamamlandığını ancak en önemli bölümünün Osmangazi Köprüsü olduğunu ifade ederek, dünyanın en uzun üçüncü köprüsünü Türkiye'ye kazandırdıklarını vurguladı.



Gemlik-Bursa arasındaki 25 kilometrelik kısmın arazi şartları nedeniyle yapımı en zor olan kısım olduğunu anlatan Yıldırım, güzergah üzerinde bin 250 metrelik iki tünel bulunduğunu ve Selçuk Gazi ismini verdiklerini söyledi.



- "KURALLARA UYACAKSINIZ, AŞIRI HIZ YOK"



Yapımı tamamlanan kısımdaki sanat yapılarına ilişkin de bilgi veren Başbakan Yıldırım, yolun üç şeritli olarak yapıldığını, Bursa-İstanbul arasının 1 saatin altına ineceğini belirterek, "Belki de 45 dakika, artık kurallara uyacaksınız, aşırı hız yok. Yollar kaymak gibi diye öyle gaza abanmak yok. Siz siz olun kurallara uyun çünkü yolların kralı değil, yolların kuralı vardır." dedi.



Yapımı tamamlanan yolun, Yalova-Gemlik bölünmüş yolunun trafik yükünü de azaltacağını ve mevcut hattın Bursa çevre yoluna bağlanacağını kaydeden Yıldırım, yolun hem Bursa'nın kuzey girişindeki hem de Gemlik şehir içi trafiğini ciddi anlamda rahatlayacağını dile getirdi.



Vatandaşların, "Dik dur eğilme, Orhangazi seninle." sloganları üzerine Başbakan Yıldırım, "Biz sadece yaradanın huzurunda eğiliriz, başka hiçbir yerde eğilmeyiz." karşılığını verdi.



Başbakan Yıldırım, mevcut durumda Gemlik-Bursa arası mesafenin 30 dakika sürdüğünü, yeni yoldan ise bu sürenin 10 dakikaya düşeceğini, eski yolun sıkıntılı güzergahı olan Dürdane mevkisinden tünellerin yapımıyla geçişe gerek kalmadığını anlatarak, "Sizin hayatınızı kolaylaştırmak bizim vazifemiz." diye konuştu.



- "BATI'DAN HAYIR GELMEZ"



İstanbul'dan İzmir'e vatandaşların 2 saat 50 dakikada gideceğini dile getiren Yıldırım, "İşte medeniyet bu, boş lafla olmaz. Şimdi biz bu eserleri yapıyoruz ya, Batı'dakilerin ayarı bozuluyor, daha da bozulacak. Güneş doğudan doğuyor, 'batı'dan hayır gelmez." ifadesini kullandı.



Türkiye'yi dünyanın en gelişmiş ülkelerinden biri haline getirmek için çalıştıklarını anlatan Yıldırım, geçmiş dönemlerde karayollarının ihmal edildiğini, yolların kalitesinin ve standardının düşük olduğunu kaydetti.



Benzer şekilde sağlık, eğitim, enerji ve tarımda da geri kalındığını anlatan Yıldırım, "Bunları bilerek göreve geldik, sizin desteğinizle, sizin arkamızda olmanızla 15 yılda çok büyük mesafeler kat ettik. Elhamdülillah, ulaştırma alanında Türkiye'nin yüzünü güldürecek bir çok projeyi hayata geçirdik. Yolları böldük hayatları birleştirdik, yolları böldük milleti birleştirdik, yolları böldük gönülleri birleştirdik. Yolları böleriz ama Türkiye'yi böldürtmeyiz." dedi.



- "BİR HAFTALIK GELİR, ŞEHİT VE GAZİLER YARARINA TOPLANACAK"



Yıldırım, geçmişte yapılan 6 bin kilometrelik bölünmüş yol ağının 15 yıl içinde 25 bin 500 kilometreye ulaştığına işaret ederek, Türkiye'de sadece 8 bin 500 kilometre olan sıcak asfaltın bugün 21 bin 300 kilometreye çıktığını söyledi. Bu alanda yaklaşık 3 kat mesafe alındığını ifade eden Yıldırım, "80 yılda katedilen yollardaki mesafeyi 4 yılda dört katına çıkarttık. İktidarı devraldığımızda sadece 6 vilayetimiz arasında bölünmüş yol vardı, bugün 76 vilayetimiz birbirleriyle bölünmüş yolla bağlanıyor." diye konuştu.



Başbakan Yıldırım, tüm hizmetleri millete sevdalı, aşık oldukları için yaptıklarını dile getirerek, "Milletimizin hayatının kolaylaşması, yaşam kalitesinin artması bizim en önemli önceliğimiz. Çünkü, bizim liderimiz, Kurucu Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Kimsesizlerin kimsesi, sessiz yığınların sesi. Size Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdim sevgili kardeşlerim." ifadelerini kullandı.



Vatandaşlara, "16 Nisan'da aydınlık Türkiye'nin kapılarını aralamaya var mıyız?" diye soran Yıldırım, halkla birlikte "Daima millet, kararımız evet. Tek bayrak için, tek millet için, tek devlet için kararımız evet." dedi.



Yıldırım, söz konusu yolun yapılmasında başta Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Yolumuz açık, geleceğimiz aydınlık olsun." ifadesini kullandı.



Konuşmasının ardından yolun açılış töreninde kurdelayı kesen Yıldırım, "Bir hafta boyunca buradan elde edilecek gelirler, şehit ve gazilerimiz yararına açılan hesaba toplanacak." diye konuştu.



- NOTLAR



Başbakan Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım ile tören alanına gelişinde platforma çıkarak vatandaşları selamladı.



Konuşmasının ardından Yıldırım, kullandığı makam aracıyla yapımı tamamlanan yoldan Bursa'ya hareket etti.



Törene, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, milletvekilleri, Bursa Valisi İzzettin Küçük ile Yalova Valisi Tuğba Yılmaz da katıldı.



