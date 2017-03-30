"Batı ülkeleri 'evet' desteğinden korktu"

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Batı ülkeleri, Hollanda neden korktu? Bir kadın bakandan korkmadılar elbette. Bizim orada vatandaşlarımızla buluşup 'evet' için destek görmemizden korktular." dedi.

Fatma Betül Sayan Kaya, "Batı ülkeleri, Hollanda neden korktu? Bir kadın bakandan korkmadılar elbette. Bizim orada vatandaşlarımızla buluşup 'evet' için destek görmemizden korktular. Referandumdan çıkacak 'evet' sonucundan korkuyorlar. Türkiye'nin büyümesinden korkuyorlar. Onlar istiyorlar ki ellerinde bir kırbaç, Türkiye'yi istedikleri yöne çevirsinler, Türkiye'yi istedikleri gibi idari etsinler. İstiyorlar ki kapılarında boynu bükük bekleyen bir ülke olsun Türkiye. Türkiye'nin bugün söz sahibi olması, bölgesinde ve küresel anlamda sesini yükseltebilen, 'dünya 5'den büyüktür' diye haykıran bir ülkemizin olması onları fazlasıyla rahatsız ediyor." dedi.



Bakan Kaya, AK Parti Maltepe İlçe Kadın Kolları tarafından bir otelde düzenlenen "Maltepe Öncü Kadınlar Buluşması" programına katıldı. Katılımcılarla tek tek tokalaşan Kaya, yaptırdığı okul binalarıyla eğitime katkı sağlayan hayırsever Handan Yerlikanat'ın elini öptü.



Kaya, burada yaptığı konuşmada, 2023 yılı hedeflerine ulaşmak için hız kesmeden çalıştıklarını belirtti.



"Bu süreçte, önümüze türlü türlü engeller çıkarmak istediler. Sizlerle birlikte 2008 yılını yaşadık, 17-25 Aralık'ı, Gezi olaylarını yaşadık. İç ve dış mihraklar el ele verdi ve 15 Temmuz'u yaşadık" diyen Kaya, bu milletin onurlu dik duruşuyla, milli iradeden başka güç tanımadığını herkese gösterdiğini söyledi.



"VESAYET SİSTEMİNİ TARİHİN TOZLU SAYFALARINA GÖNDERMEK İSTİYORUZ"



Bakan Kaya, bu milletin 15 Temmuz'da tüm dünyaya demokrasi dersi verdiğini anlattı.



Darbe girişiminin ardından bazı ülkelerin Türkiye'ye karşı nasıl tavır alacaklarını belirlemek için uzun süre beklediğini vurgulayan Kaya, İngiltere ve bazı Avrupa ülkelerinin devlet televizyon kanalları aracılığıyla darbeye taraf olan kişileri desteklediğini ifade etti.



Kaya, şöyle dedi:



"15 Temmuz'un ardından aslında bizim, bu vatan için, bu bayrağın yere düşmemesi için şehit düşen kardeşlerimize borcumuz var. 15 Temmuz'da şehitlerimiz, neyin karşısında şehit oldu? Vesayet odaklarına karşı durdular. Bizim de şimdi 15 Temmuz şehitlerine borcumuz var. 16 Nisan'da vesayet odaklarının son kırıntılarını da tüm vesayet sistemini tarihin tozlu sayfalarına göndermek istiyoruz. Biz istiyoruz ki 16 Nisan'da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte Türkiye daha da güçlensin ve istikrar kalıcı hale gelsin."



"CHP, MİLLETVEKİLİ YAŞINI 18'E DÜŞÜRMEK İÇİN TEKLİF VERMİŞ"



Ana muhalefet liderinin, milletin kafasını karıştırmak için türlü türlü yalanlar söylediğini dile getiren Kaya, şöyle devam etti:



"18 yaşında seçilmenin karşısında duruyorlar. Neymiş efendim? 18 yaşında nasıl milleti temsil edecekmiş. Az önce yolda gelirken de okudum, CHP'nin bir teklifi olmuş, geçmişte. Seçilme yaşını 18'e indirmek üzere CHP milletvekilleri meclise teklif vermişler. Ama bugün 'nasıl 18 yaşında bir çocuk milleti temsil edermiş'. 18-25 yaş arasındaki tam 7,5 milyon kardeşime seçme hakkı olsun, seçilme hakkı olmasın, diyorlar. Biz, bunu geçmişte yaşadık. Biz, geçmişte kadınların hepsinin seçme seçilme hakkı vardı ama başörtülü hanım kardeşlerimin seçilme hakkı yoktu. Seçilme hakkını biz çok geç elde ettik bu ülkede. Ama çok şükür bütün ayrımcılıklara son verdik. Bizler başı açığıyla, başı kapalısıyla, hepimiz Millet Meclisimizin altında milletimizi temsil ediyoruz, milletimize hizmet ediyoruz."



Referandumda sandıklara en güçlü etkiyi kadınların yapacağına inandığını aktaran Kaya, "Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra kadınlar siyasette de en fazla etki gücüne sahip olan bireyler. Kadın isterse evindeki kararsızın kararında etkili oluyor. Kadın isterse 'hayır' diyen eşini bile ikna edebiliyor. Kadınların çok güçlü olduğuna inanıyorum. Hanım kardeşlerime büyük görevler düştüğünü düşünüyorum. Biz inşallah yeni Türkiye'yi kadınlarla birlikte inşa edeceğiz. Çocuklarımızın geleceği için çok daha güçlü Türkiye'yi sizlerle inşa edelim istiyorum." diye konuştu.



Kaya, mevcut sistemin baba ile oğlu birbirine düşürecek kadar zorlu olduğunu kaydetti.



"Türkiye, Türkiye'den büyüktür" anlayışıyla hizmet ettiklerine dikkati çeken Kaya, Türkiye'nin tüm mazlum ülkelerin umudu olduğunu hatırlattı.



PKK ile FETÖ'nün Avrupa ülkelerinin de desteğiyle 'hayır' kampanyası yürüttüğüne vurgu yapan Kaya, şöyle devam etti:



"Türkiye'nin güçlü olmasını istemeyenler, PKK'sı FETÖ'sü bir olmuş, Avrupa'da 'hayır' kampanyalarını bir bir düzenliyor. Daha geçtiğimiz gün İsviçre'nin Bern kentinde, mitingde seçilmiş cumhurbaşkanı hedef gösterilerek terör örgütlerinin bayraklarıyla birlikte 'hayır' mitingleri yapıldı. Ve polis korteji eşliğinde yapılıyor. Bu kampanyalara izin veriyorlar ama benim bakan arkadaşlarımın, millet vekili arkadaşlarımın gayet barışçıl şekilde 'evet' için vatandaşlarımızla buluşmamıza izin vermiyorlar. Sudan sebeplerle, hepimizin salonları iptal edildi, Almanya'da, İsviçre'de, farklı farklı ülkelerde, Hollanda'da... Hollanda'da olanları, hepiniz gördünüz. Bize demokrasi dersi verenler, insan haklarından bahsedenler, parmak sallayarak kadın haklarından bahsedenler, o gece bütün özgürlükleri askıya aldı. O gece, gerçekten Hollanda için bir utanç gecesiydi."



"TÜRKİYE'NİN BÜYÜMESİNDEN KORKUYORLAR"



Hollanda'da Türk vatandaşlarla buluşmasının engellendiği günü yorumlayan Kaya, şunları söyledi:



"Batı ülkeleri, Hollanda neden korktu? Bir kadın bakandan korkmadılar elbette. Bizim orada vatandaşlarımızla buluşup 'evet' için destek görmemizden korktular. Referandumdan çıkacak 'evet' sonucundan korkuyorlar. Türkiye'nin büyümesinden korkuyorlar. Onlar istiyorlar ki ellerinde bir kırbaç, Türkiye'yi istedikleri yöne çevirsinler, Türkiye'yi istedikleri gibi idari etsinler. İstiyorlar ki kapılarında boynu bükük bekleyen bekleyen bir ülke olsun Türkiye. Türkiye'nin bugün söz sahibi olması, bölgesinde ve küresel anlamda sesini yükseltebilen, 'dünya 5'den büyüktür' diye haykıran bir ülkemizin olması, onları fazlasıyla rahatsız ediyor. İstiyorlar ki Türkiye küçülsün ve onların resmen oyuncağı halinde bir ülke olsun. Bizim 15 Temmuz'da da milletçe tek yürek olmamızdan da fazlasıyla rahatsız oldular. Bunu çok geç gelen 'geçmiş olsun' ziyaretleriyle zaten biz anladık."



Referandumun siyaset üstü bir mesele olduğuna işaret eden Kaya, şunları kaydetti:



"Bu aziz millet, Türkiye'nin gelişmesi için, büyümesi için, istiklal ve istikbal mücadelemizi inşallah 16 Nisan'da güçlü bir şekilde 'evet' ile taçlandıracağız. Bu meselenin siyaset üstü bir mesele olduğuna inanıyorum. Bu bir ülke meselesi, memleket meselesi. Seçimlerde hangi partiye oy vermiş olursa olsun, bu milletin beka meselesini anlatmamız lazım. Türkiye tarihi bir fırsatı yakaladı aslında. Sistemi güçlendirerek, belki önümüzdeki 100-200 yılı garanti altına alacak. Bu tarihi fırsatı mutlaka değerlendirmemiz gerekiyor."



Kaya, "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet için 'evet' diyeceğiz, güçlü Türkiye için 'evet' diyeceğiz." ifadesini kullandı.



AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Sevim Çelik Koçyiğit'in de konuşma yaptığı programda, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin video ve İlçe Kadın Kollarının çalışmalarının anlatıldığı tanıtım filmi izlettirildi. Bakan Kaya, Koçyiğit'in kendisine hediye ettiği çiçeği, esprili diyaloğun ardından AK Parti Genel Başkan Danışmanı Halide İncekara'ya takdim etti.



Bakan Kaya, program sonunda katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektirdi.



