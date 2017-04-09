Kuveytli akademisyenler: Batı, Türkiye'nin nüfuzunu artırmasından korkuyor

Kuveytli akademisyenler, Avrupa ülkelerinin son dönemlerde Türkiye ile gerginliği tırmandırmasını, Türkiye'nin anayasa değişikliğini onaylaması halinde birçok bölgede etkinliğini artırmasından duydukları endişenin yansıması olarak değerlendirdi.

Türkiye'de 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği halk oylamasını ve Avrupa ülkelerinin son dönemde Türkiye'ye karşı gerilimi tırmandırmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan akademisyenler, "Batının, Türklerin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini de kapsayan söz konusu anayasa değişikliğini Avrupa'ya güçlerini dayatmak için kullanmasından endişe duyduğunu" belirtti.



Kuveyt Üniversitesi'nde Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde görevli Prof. Dr. Abdullah el-Ganim, "Bazı ülkelerin, referanduma ilişkin tartışmaları körüklemesi, bölgede etkinliğini artırmayı başarmış bir ülke olarak Türkiye'nin konumu ve bölgedeki rolünü daha da genişletmesinden duydukları endişeden kaynaklanıyor." dedi.



Kuveyt Üniversitesi'nde İletişim Fakültesi'nde görevli Prof. Dr. Ahmed eş-Şerif ise "Batı, Türkiye'nin nüfuzunu artırmasından ve bunu kendilerine güç olarak dayatmada kullanmasından korkuyor." değerlendirmesinde bulundu.

"ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ARTIRACAKTIR"



Kuveyt Üniversitesi'nde Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde görevli Prof. Dr. İbrahim el-Hedban, "Türkiye'de parlamento, kurumlar ve güçler ayrımı var. Dolayısıyla anayasa değişikliği gücünü artıracaktır. Bazı Avrupa ülkelerinin endişelerinin nedeni de bu olabilir." diye konuştu.