Batı Şeria'daki olaylar

İsrail askerlerinin El-Far'a Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında bir Filistinli yaralandı, 3 kişi gözaltına alındı.

İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın kuzeyindeki El-Far'a Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında bir Filistinliyi yaraladığı, 3 kişiyi gözaltına aldığı bildirildi.



Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri Tubas kenti yakınlarındaki El-Far'a Mülteci Kampı'na baskın düzenledi. Baskın sırasında, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu bir Filistinli hafif şekilde yaralandı.



Görgü tanıkları da kamptaki birçok eve baskın düzenleyen İsrail güçleriyle, Filistinli gençler arasında arbede yaşandığını kaydetti. İsrail askerlerinin Filistinlilere karşı gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullandığını ifade eden tanıklar, 3 gencin de İsrail askerleri tarafından gözaltına alındığını aktardı.



İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te evlere sık sık baskınlar düzenleyerek çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.