Batı Şeria'da gösterilere müdahale

İsrail askerlerinin Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım Duvarı'nı protesto eden Filistinlilere müdahalesi sonucu 6 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

"Ayrım Duvarı'na ve Yahudi Yerleşim Birimlerine Karşı Halk Komitesi" tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin, Nablus kentine bağlı Kefr Kaddum'da Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım Duvarı'nı protesto eden Filistinlilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği belirtildi.



Müdahale sırasında 6 kişinin plastik mermi ile yaralandığı, onlarca kişinin gazdan etkilenerek boğulma tehlikesi geçirdiği ifade edilen açıklamada, başından yaralanan bir kişinin tedavi için Rafidia Hastanesi'ne sevk edildiği kaydedildi.