Batı Şeria'da ayrım duvarıyla çevrili otelde Bansky izleri

Batı Şeria'nın güneyindeki Beytüllahim'de dört tarafı ayrım duvarıyla çevrili ve isminde bu anlamı taşıyan "The Walled Off" (Duvarla Çevrili) Otel açıldı.

İsrail ile Batı Şeria'yı ayıran duvarın hemen karşısına inşa edilen otelin tasarımı, dünyaca ünlü İngiliz sokak sanatçısı Banksy tarafından yapıldı. Basına özel olarak açılan mekanın odalarında sanatçının tasarladığı eserler görülüyor. Otel, ziyaretçilerine duvarın arkasında yaşamaya mahkum edilen ve toprakları işgal altındaki Filistinlilerin hayatını anlamak için de muhteşem bir deneyim sunuyor.