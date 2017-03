"Batı gerçek yüzünü ortaya koymuştur"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Birkaç gündür yaşanan olaylar, gördüklerimiz, tamamen İslamofobik bir gelişmenin tezahürleridir. Batı gerçek yüzünü çok açık ve net ortaya koymuştur." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası İyilik Ödülleri Töreni'nde konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında Almanya ve Hollanda'da son günlerde yaşanan gelişmelere ilişkin, "Şu an birkaç gündür yaşanan olaylar, gördüklerimiz, dikkat edin tamamen İslamofobik bir gelişmenin tezahürleridir. Batı gerçek yüzünü şu son birkaç gündür çok açık ve net ortaya koymuştur." dedi.





"BUNUN BEDELİNİ ÖDEYECEKSİN"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda'nın çarşamba günü seçime gideceğini anımsatarak, şunları kaydetti:



"Hollanda, çarşamba günü yapılacak bir seçime sen Türkiye-Hollanda ilişkilerini feda ediyorsan, bunun bedelini ödeyeceksin."

"NEREDESİN AVRUPA BİRLİĞİ?"



Erdoğan, Avrupa Birliğine seslenerek, "Şuraya bak ya, Avrupa ırkçılığa gidiyor. Ne demek ırkçılık? Bu bölücülük nedir, bu ayrımcılık nedir? Neredesin Avrupa Birliği? Ondan sonra Tayyip Erdoğan Avrupa Birliğine çattığı zaman rahatsız oluyorlar. Rahatsız olacaksınız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

"Olaylar başladığında bunların faşizan birer baskı olduğunu söyledim. 'Nazizim yeniden hortladı' dedim. Arkasına da şunu ilave ettim, 'Ben Nazizmin bittiğini zannediyordum ama aldanmışım.' dedim. Meğerse Nazizim Batı'da ayakta. Rahatsız oldu beyefendiler. Şimdi soruyorum, dün gece bizim Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız Fatma Sayan kardeşime, bir bayan, kalkıp da kendi başkonsolosluk binasına, maslahatgüzarı ile ve diplomatik bir araçla gitmesini engelleyen zihniyet bunu uluslararası diplomaside ve dünyaya acaba nasıl anlatacak? Şöyle mi anlatacak? 'Biz davet etmedik ki?' Nereden çıktı bu ya? Ben istediğim ülkeye elimde pasaportum her şeyim varsa, istediğim gibi giderim. Uluslararası seyahat özgürlüğü çerçevesinde de giderim, bir diplomat olarak da giderim, nereden çıktı bu adet? Ama Nazizim olduğu zaman, faşizm olduğu zaman 'Benim dediğim doğrudur, benim yaptığım doğrudur, istediğime müsaade ederim, istediğime etmem' anlayışıyla bunlar orada konsolosluk kapısını kilitleyecek kadar ileri gitmişlerdir, konsolosumuzu dışarı çıkarmayacak kadar ileri gitmişlerdir."



"Çıkmış bir tanesi ne diyor? 'Türkler burayı terk edecek...' Terk etmeyecekler. Bunlar oranın vatandaşı artık, terk etmeyecekler. Bu, daha da gelişecek ve genişleyecek. Bunun bedelini her türlü ödeyecekler, kusura bakmasınlar, ödeyecekler ve diplomasi nedir onu da öğrenecekler. Uluslararası diploması nedir onu da öğrenecekler."