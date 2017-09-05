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05 Eylül 2017 17:43 | Son Güncelleme: 05 Eylül 2017 17:45

Batı Akdeniz'de fırtına uyarısı

Batı Akdeniz için fırtına uyarısı yapıldı.

Batı Akdeniz'de fırtına uyarısı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Marmaris-Kumluca açıklarında halen batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esen rüzgarın, öğleden sonra 7 ila 8 kuvvetinde (saatte 60-80 kilometre) fırtına şeklinde etkili olması bekleniyor.

Fırtınanın yarın akşam etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı başta denizciler olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların tedbirli davranması gerekiyor.

Etiketler: uyarımeteorolojibatı akdenizfırtına


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